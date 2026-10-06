[단독] 부실 털고 관리 강화에도… 상호금융 10곳 중 1곳, 연체율 10% 넘어

사업·부동산 대출 연체율 높아져

작년 말 125곳 → 올 6월 201곳

20% 이상도 2배 늘어나 25곳

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세줄 요약 연체율 10% 넘는 상호금융 조합 201곳으로 확대

기업·부동산 대출 부실 집중, 가계대출보다 높음

금감원 검사·경영개선 강화에도 자금 위축 우려

2026-10-07 B3면

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지역 자영업자와 서민의 ‘돈줄’인 상호금융에서 연체율이 10%를 넘는 조합이 10곳 중 1곳에 육박했다. 금융당국의 부실채권 정리에도 높은 연체율이 이어지는 것이다. 부실이 쌓이면 조합이 대출을 줄이거나 심사를 강화해 은행 문턱을 넘기 어려운 지역 주민과 영세 사업자의 자금난이 깊어질 수 있다.6일 강준현 더불어민주당 의원실이 금융감독원으로부터 제출받은 자료에 따르면 올해 6월 말 연체율이 10% 이상인 상호금융 조합은 201곳으로 전체의 9.15%였다. 대출금의 5분의 1 이상이 연체된 조합도 25곳(1.15%)에 달했다. 상호금융에는 농협·수협·신협·산림조합 등이 포함된다. 연체율 10% 이상 조합은 지난해 말 125곳(5.69%)에서 반년 만에 76곳(60.8%) 늘었다. 연체율 20% 이상 조합도 같은 기간 13곳(0.59%)에서 25곳으로 두 배 가까이 증가했다.계절적 영향을 줄이기 위해 매년 6월 말 기준으로 비교하면 연체율 10% 이상 조합은 2023년 45곳, 2024년 159곳, 지난해 266곳으로 늘다가 올해 201곳으로 줄었다. 지난해보다는 65곳 감소했지만 2024년보다는 42곳 많아, 부실이 크게 늘기 전 수준으로 회복했다고 보기는 어렵다.특히 농협은 지난해 6월 말보다 연체율이 낮은 조합은 줄고 높은 조합은 늘었다. 연체율 3% 미만 조합은 358곳에서 327곳으로 줄어든 반면, 5% 이상~10% 미만 조합은 359곳에서 408곳으로 증가했다. 연체율 10% 이상 조합도 79곳에서 89곳으로 늘었다.다른 금융업권과 비교해도 상호금융의 연체율은 높은 편이다. 올해 6월 말 수협은 6.82%, 산림조합 6.73%, 신협 6.10%, 농협 5.04%였다. 같은 시점 국내 은행의 원화대출 연체율은 0.56%, 카드사와 저축은행은 각각 1.54%, 6.26%였다.부실은 주로 사업·부동산 관련 대출에 집중됐다. 6월 말 4개 상호금융 업권의 기업대출 연체율은 모두 10%를 웃돌았다. 부동산업·건설업 대출 연체율도 대부분 10% 안팎으로, 가계대출 연체율(2~4%대)보다 높았다. 지역 사업자의 어려움이 조합 부실로 이어지고, 다시 대출 위축으로 번질 수 있는 구조다.금융당국도 관리 강도를 높이고 있다. 금감원은 올해 7월까지 개별 조합 7곳을 직접 검사했다. 2022~2024년에는 연간 6~7곳을 검사했지만 지난해에는 11곳으로 늘렸다. 부실 조합에 자본 확충 등 개선 조치를 주문하는 경영개선권고·요구도 증가했다. 지난해 각각 113건, 77건으로 전년(63건, 39건)의 두 배 수준이었다. 올해는 상반기에만 권고 97건, 요구 90건이 내려져 경영개선요구는 이미 지난해 연간 건수를 넘어섰다.강 의원은 “상호금융은 지역 자영업자와 중소사업자들의 중요한 자금 공급처”라며 “고연체 조합의 건전성 회복을 지원하면서 지역의 정상적인 자금 공급이 위축되지 않도록 세밀하게 살펴야 한다”고 말했다.이승연 기자