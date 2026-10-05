① 내 정보도 털렸나… “문자 링크 누르지 말고, 금융사 앱·홈피서 조회를”

금융권 AI 해킹 ‘3대 궁금증’

이미지 확대 은행 줄줄이 해킹 사고 최근 금융권 해킹 사고가 발생한 가운데 5일 서울 시내 한 건물 내에 설치된 은행 ATM기. 2026.10.5 연합뉴스

2026-10-06 2면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

5일 금융권에 따르면 개인정보 유출 확인 방식은 금융사마다 다르다. 신한은행은 ‘신한 SOL뱅크’와 홈페이지에서 직접 조회할 수 있고 피해 고객에게 문자·일부 우편으로 알렸다. KB국민은행도 홈페이지에 조회창을 마련하고 피해 대상자에게 멀티미디어메시지(MMS)를 보냈다. 하나은행은 피해 고객 89명에게 개별 통보했고, 약 4만명 규모로 추정되는 예가람저축은행은 홈페이지 공지와 문자 안내에 나섰다. 별도 조회창이 없다면 금융사의 개별 통지나 공식 홈페이지 공지를 확인하는 게 우선이다. 특히 ‘개인정보 유출 확인’을 내세운 문자 속 링크를 누르기보다 거래 금융사의 공식 애플리케이션(앱)이나 홈페이지에 직접 접속하는 게 안전하다.수백억원대 보안 투자와 각종 인증에도 대형 은행들은 공격을 수십 시간 동안 알아채지 못했다. 공격 시작부터 인지까지 신한은행은 15시간 26분, 하나은행은 41시간 44분, KB국민은행은 67시간 41분이 걸렸다. AI가 짧은 시간에 인증·조회 시도를 반복하며 기존 탐지체계의 허점을 파고들었을 가능성이 거론된다. 신한은행에서는 정상적인 조회처럼 접근한 뒤 고객번호 등을 대입해 대출신청 결과 등 6개 서비스를 집중 조회한 것으로 파악됐다. 다만 AI가 실제 어느 단계에서 활용됐고 탐지 지연에 얼마나 영향을 미쳤는지는 아직 조사 중이다.방어 수단으로는 비밀번호 외에 추가 인증을 요구하는 다중인증과 취약점 선제 점검이 꼽힌다. 우리은행은 AI 기반 솔루션 ‘진트(Xint)’와 자체 도구로 주요 시스템의 취약점을 상시 확인한다. NH농협은행도 비정상 접속과 인증 우회 시도를 탐지·차단하는 체계를 운영한다. 두 은행은 유사한 공격을 받았지만 이날까지 정보 유출은 확인되지 않았다.김예슬 기자