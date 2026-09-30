[르포] 바다가 보이는 하나금융 청라 신사옥…해일 대비 전력 설비도

10개 관계사·2200명 대이동

노조 “건물만 덩그러니, 기반 시설 없어”

“200평 헬스장·스포츠 마사지 복지 증진”

이미지 확대 인천 서해구 하나금융 청라 헤드쿼터(HQ) 건물 전경. 황인주 기자

이미지 확대 다음달 2일 인천 서해구 하나금융 청라 헤드쿼터(HQ) 오프닝 행사를 앞둔 30일 인부들이 인테리어 공사를 진행하고 있다. 황인주 기자

이미지 확대 30일 인천 서해구 하나금융 청라 헤드쿼터(HQ) 8층 테라스에서 바라본 전경. 청라하늘대교와 서해를 볼 수 있다. 황인주 기자

이미지 확대 하나카드 노동조합이 30일 인천 서해구 하나금융 청라 헤드쿼터(HQ) 앞에서 천막 농성을 진행하고 있다. 황인주 기자

세줄 요약 청라 신사옥 본격 이전, 4000명 배치 계획

해일 대비 전력 설비와 통합 데이터센터 구축

노조는 셔틀 지연·기반시설 부족 문제 제기

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하나금융그룹이 본격적인 인천 청라 시대를 연다. 10개 관계사 2200여명의 임직원이 이동해 기존 인력까지 총 4000여명이 청라에 배치될 예정이다. 데이터·전산 등 주요 설비는 해안가에 위치한 지역적 특성을 고려했다.30일 인천 서해구 하나금융 청라 헤드쿼터(HQ)에서는 다음 달 2일 오프닝 행사를 앞두고 막바지 인테리어 공사가 한창이었다. 인부들이 바쁘게 움직이며 행사를 위한 무대를 설치하고, 자연광이 잘 들도록 유리로 만들어진 천장의 먼지를 닦았다.HQ 건물은 긴 줄을 쌓아 올린 것 같은 외형으로 ‘하나로 연결됐다’는 의미를 담았다. 지하 7층~지상 15층, 연면적 12만 8503㎡(3만 8872평) 규모다. 업무 층별 전용면적은 1100평으로 기존 서울 중구 명동사옥 대비 3배에 달한다.건물 14층에서는 지난 14일 입주한 하나금융지주 직원들이 근무 중이었다. 같은 날 하나은행, 하나금융티아이 일부 직원들도 청라에서 첫 업무를 시작했다. 다음 달에는 남은 은행 직원들과 캐피털, 11월에는 생명보험·증권·펀드서비스·카드·저축은행 등이 차례로 자리를 옮긴다. 관계사 간 협업이 원활히 이뤄질 수 있도록 스마트 워크센터 등 공동 업무공간을 확대한 게 새 사옥의 특징이다. 은행장 집무실은 7층에 마련됐다.지하 1·2층 편의시설과 지상 8·9층 테라스, 15층 옥상정원은 직원이 아닌 일반인들도 출입할 수 있다. 외부 테라스에서는 영종도와 이어지는 청라하늘대교 등 서해와 풍력 발전소가 내려다보였다.HQ에서 길을 건너 도보로 5분 거리에는 그룹 통합 데이터센터가 자리하고 있다. 그룹의 인적·물적 정보통신(IT) 인프라를 한 곳에 모아뒀다. 고객을 맞이하는 웰컴센터와 임직원이 근무하는 사무동, 통합보안관제센터, 전산센터(코어센터) 등으로 구성돼 있다.특히 전력 설비 공간 설계는 지역적 특성을 고려했다. 하나금융 관계자는 “보통 회사의 수배전실은 지하에 있지만, 데이터센터의 수배전실은 지상 2층에 위치하고 있다. 인천이 해변가라 만일의 해일 위험에 대비한 것”이라고 설명했다.보안에도 각별히 신경쓰고 있다. 전산센터에 들어가기 위해서는 ‘스윙도어’와 에어샤워를 거쳐야 한다. 스윙도어는 한 사람만 들어갈 수 있도록 돼 있는데, 들어갈 때 직원의 무게와 나올 때 무게가 같아야만 문이 열린다. 혹시 모를 장비 외부 반출을 막기 위한 장치다.사이버 보안 위협은 통합보안관제센터에서 관리한다. 회의실과 관제실 사이 ‘미러글래스’가 투명해지자 수십 대 모니터와 벽면을 꽉 채운 대시보드가 나타났다. ‘총합 3518건, 탐지 2952건, 차단 556건’ 등 실시간 위협 탐지 현황판 숫자는 빠르게 바뀌었다. 이 곳에서 하루 평균 1000건의 해커 인터넷프로토콜(IP)을 차단하고, 문제가 있으면 관련 부서에 즉시 통지한다.한편, 이전을 앞둔 상황에서 직원들의 반발이 여전히 남아있다는 점은 과제다. 청라 HQ 앞에서는 하나카드 노동조합이 “전 직원 총단결로 청라이전 막아낸다”, “청라이전 책임있게 준비하라”는 피켓을 걸어두고 천막 농성을 진행 중이었다. 노조는 성명을 내고 “9월부터 시작된 지주사 이전의 뚜껑을 열어보니 출근 셔틀버스는 1시간씩 지연되고 있다”며 “허허벌판 위에 청라 HQ와 데이터센터, 연수원 등 하나금융 건물만 덩그러니 서 있을 뿐 직원들이 이용할 기반시설은 사실상 없다”고 했다.이와 관련 하나금융은 청라 HQ에 본점 대비 1.5배 넓은 200평 규모의 헬스장을 조성하고 스포츠 마사지 시설, 캡슐 휴게실 60개, 보건실 등을 마련해 직원 복지를 증진하겠다고 설명했다. 매일 수도권 전역에 40여대의 셔틀버스를 운행해 직원들의 출퇴근을 도울 계획이다.황인주 기자