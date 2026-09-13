마일리지·포인트 동시 적립… 여행 혜택 강화

신한카드

이미지 확대 마일리지와 포인트가 동시에 적립되는 ‘신한카드 더클래식에어’.

신한카드 제공

세줄 요약 신한카드, 더클래식에어 출시

마일리지·포인트 동시 적립

호텔·공항 라운지 혜택 강화

2026-09-14 18면

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신한카드는 프리미엄 여행 혜택을 강화한 ‘신한카드 더클래식에어(The CLASSIC Air)’를 출시했다.신한카드 더클래식에어는 대한항공 마일리지와 마이신한포인트의 동시 적립이 가능한 것이 특징이다. 여기에 호텔 라운지 할인, 공항라운지 무료 이용 등 프리미엄급 여행 서비스를 더 해 체감 혜택을 높였다.이 카드는 먼저 국내외 가맹점에서 이용 금액 1500원당 1마일리지를 적립해 준다. 요식(음식·제과·커피업종·배달앱), 해외, 온라인쇼핑(쿠팡·네이버플러스스토어·컬리·11번가·롯데ON·SSG.COM·G마켓) 업종에서는 추가 1마일을 더해 1500원당 2마일리지가 적립된다. 기본 적립은 한도가 없으며, 추가 적립은 월 최대 5000마일리지까지 가능하다.여기에 국내에서 슈퍼SOL 또는 SOL페이로 결제 시 이용 금액의 0.5%를 월 최대 2만 포인트까지, 해외 이용은 결제 수단과 무관하게 이용 금액의 1%를 한도 없이 적립해 준다.또한, 해당 카드 보유자는 대한항공 5000마일리지 또는 10만 마이신한포인트 중 하나를 선택해 연 1회 받을 수 있다. 연회비를 내고 해당 연도에 100만원 이상 이용한 고객이 대상이다.이 외에도 국내 8개 특급호텔 라운지 3만원 즉시 할인, 인천공항 주차 요금 할인 및 전 세계 공항 라운지 무료 이용 서비스가 제공된다. ﻿김예슬 기자