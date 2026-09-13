실적·한도 제한 없이 해외 이용액 3.5% 할인

삼성카드

이미지 확대 해외 이용금액의 3.5%를 할인해 주는 ‘삼성 iD 해외 3.5 카드’.

삼성카드 제공

세줄 요약 전월실적·한도 없는 해외 3.5% 할인 카드 출시

해외 직구·구매대행·광고비 결제까지 적용

국내 이용 0.7% 할인, 컨택리스 기능 탑재

2026-09-14 18면

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삼성카드가 해외 이용 시 할인 혜택을 강화한 ‘삼성 iD 해외 3.5 카드’를 선보였다.삼성 iD 해외 3.5 카드는 복잡한 전월 실적 조건과 할인 한도 제한 없이 해외 이용금액에 대해 3.5% 할인을 제공하는 것이 특징이다. 상품명에 핵심 혜택인 해외 할인율을 명시해 직관성도 높였다.해당 카드는 해외 오프라인 및 온라인 가맹점 이용 시 전월 이용금액 및 할인 한도 조건 없이 3.5% 결제일 할인을 제공한다. 특히 해외 직접구매, 구매대행, 해외 광고비 결제 시에도 할인 한도 없이 혜택이 적용돼 해외 이용금액이 큰 개인 사업자에게 유용하다는 게 삼성카드의 설명이다.또한 비접촉식 결제 서비스인 컨택리스(Contactless) 결제 기능을 넣어 해외 현지에서의 결제 편의성을 강화했다.국내 이용 시에도 조건 없는 혜택을 제공한다. 국내 가맹점 이용 시 전월 이용금액과 할인 한도 제한 없이 0.7% 결제일 할인이 적용된다.연회비는 국내전용 및 해외 겸용(Mastercard) 모두 1만 5000원이다.삼성카드 관계자는 “삼성 iD 해외 3.5 카드는 전월실적, 할인 한도 없이 해외 이용금액에 대해 3.5%라는 큰 할인을 제공한다”며 “앞으로도 해외 이용고객에게 큰 혜택과 편의를 제공하는 특화 상품을 지속적으로 선보일 것”이라고 밝혔다.김예슬 기자