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장보기부터 주유까지… 추석 지출 알뜰하게

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김예슬 기자
김예슬 기자
수정 2026-09-13 23:42
입력 2026-09-13 23:42

KB국민카드

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장보기, 주유 등에서 10%를 할인해 주는 ‘KB YOU Prime 카드’. KB국민카드 제공
장보기, 주유 등에서 10%를 할인해 주는 ‘KB YOU Prime 카드’.
KB국민카드 제공


추석 연휴를 앞두고 장보기와 선물, 주유, 외식 등 가족 단위 소비가 늘어나는 가운데 주요 소비 항목에 맞춰 할인 혜택을 받을 수 있는 KB국민카드 상품이 주목받고 있다.

‘KB YOU Prime 카드’는 매월 ‘일상팩’과 ‘가족팩’ 중 하나를 선택해 소비 패턴에 맞는 혜택을 이용할 수 있다.

명절 음식 재료와 선물 등을 준비하는 고객은 가족팩을 선택하면 대형마트 이용금액의 5%, 온라인 장보기 이용금액의 10%를 할인받을 수 있다. 아파트관리비와 도시가스 등의 생활요금도 10% 할인된다.

귀성·귀경길 주유비 부담이 커지는 고객은 일상팩을 통해 주유 이용금액의 10%를 할인받을 수 있다. 팩 변경은 KB Pay 앱이나 KB국민카드 홈페이지에서 익월 적용 기준으로 가능하다.

할인 한도는 전월 이용실적에 따라 영역별 월 5000·7000·1만원이며 연회비는 3만원이다.

한편, 명절 선물이나 가족 외식 등 큰 금액을 한 번에 결제하는 경우에는 ‘KB WE All+카드’를 활용할 수 있다. 전월 이용금액 40만원 이상이면 국내 가맹점 1%, 해외 가맹점 2%의 청구할인을 한도 없이 제공한다.



네이버플러스 멤버십과 쿠팡 로켓와우 멤버십 자동납부 시 이용금액의 50%를 할인받을 수 있는 혜택도 제공한다. 연회비는 5만 5000원이다.﻿

김예슬 기자
세줄 요약
  • 추석 지출 대비 맞춤 카드 혜택 소개
  • 가족팩·일상팩으로 장보기·주유 할인
  • 대형 결제는 WE All+카드 청구할인
2026-09-14 18면
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