[사고] ‘서울 상생금융대상’ 주인공을 찾습니다
수정 2026-09-03 19:18
입력 2026-09-03 19:18
세줄 요약
- 제4회 서울 상생금융대상 응모 시작
- 금융서비스 발전·상생협력 기여자 발굴
- 은행·보험·증권 등 전 부문 참여 가능
■ 응모부문 : 은행 부문, 보험 부문, 증권 부문, 자산운용 부문, 여신금융 부문, 생활금융 부문 등 기관이나 개인
■ 접수기간 : 2026년 9월 11일까지
■ 심사 : 2026년 9월 17일
■ 시상식 : 2026년 10월 20일 오후 3시 한국프레스센터 19층 매화홀
■ 후원 : 금융위원회, 금융감독원, 전국은행연합회, 금융투자협회, 생명보험협회, 손해보험협회, 여신금융협회, 저축은행중앙회
■ 접수 : 서울신문 마케팅본부 서울상생금융 담당자 (02) 2000-9382 e-mail : solleo@seoul.co.kr
2026-09-04 2면
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