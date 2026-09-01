“자산배분·부동산 전략은”… 신한금융, 자산가 1000명 초청 포럼

2026-09-01 B3면

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“시가 30억원짜리 아파트를 증여하려 하는데, 증여세와 취득세까지 부모가 대신 내주려면 세금을 납부할 23억원이 수중에 있어야 합니다.”신한금융그룹의 대표 세무 전문가인 이점옥 신한 프리미어 패스파인더 부단장의 발언에 자산가들이 크게 술렁였다. 참석자들은 연신 프레젠테이션(PPT)을 촬영하며 열을 올렸다. 신한금융은 31일 서울 용산구 서울드래곤시티에서 자산가 1000여명을 초청해 그룹 통합 자산관리 포럼 ‘신한 프리미어 패스파인더 혜안 2026’을 열었다. 이 부단장은 부동산, 자사주 소각·처분 관련 세제 개편과 관련한 투자 전략을 설명하며 “자산 가치가 오르기 전 하루라도 빨리 증여하는 것이 효율적인 방법”이라고 강조했다. 오건영 패스파인더 단장은 미국 국채 금리 상승 등이 투자 전략에 미치는 영향을 설명했다. 신한금융은 자산배분, 기업승계, 은퇴 후 현금흐름, 글로벌 투자 등 자산가의 주요 고민별 특화 솔루션을 이번 행사에 적용했다. 부스에서는 1대 1 컨설팅도 이뤄졌다.황인주 기자