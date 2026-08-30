신협, 매년 1조 포용금융 공급… 500억 기금도 조성

세줄 요약
- 매년 1조원 포용금융 공급 계획 발표
- 중저신용자·저소득자 특화상품 출시
- 500억원대 기금 조성, 원금 보전 지원
신협중앙회가 매년 1조원 규모의 포용금융을 공급하고 500억원대 포용금융지원기금을 조성한다.
신협은 지난 28일 국회도서관 대강당에서 ‘포용금융 비전 선포식 및 정책토론회’를 열고 ‘함께하는 금융, 포용하는 신협’을 비전으로 제시했다고 30일 밝혔다.
앞으로 ▲중저신용자 대상 2000억원 ▲저소득자 대상 3000억원 등 포용금융 특화상품을 출시한다. 아울러 온라인 사잇돌대출(1000억원), 온라인 햇살론(2000억원), 사회적 금융(2000억원)도 지원한다.
또 500억원 규모의 포용금융지원기금을 조성해 원금 보전 등에 쓸 계획이다. 일선 신협의 부담을 완화하고 지속 가능한 지원 체계를 구축한다는 방침이다.
이번 행사는 국회 정무위원회 유동수 위원장과 박상혁·서일준 여야 간사가 공동 주최하고 신협이 주관했다. 권대영 금융위원회 부위원장 등 관계자 300여명이 참석했다.
고영철 신협중앙회장은 “전국적인 지역 네트워크와 신뢰를 바탕으로 대한민국 금융의 사각지대를 촘촘히 메우는 포용금융 리더로 도약하겠다”고 말했다.
서유미 기자
2026-08-31 23면
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