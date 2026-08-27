6개월 내 추가 인상 예고한 신현송 “비교적 완만할 것”

재정·통화정책 엇박자 지적엔 반박
“지출 늘려 성장률 끌어올리면 돼”
27일 한은이 공개한 ‘금통위원의 6개월 후 조건부 기준금리 전망’에 따르면 금통위원들은 6개월 뒤 기준금리가 3.25% 안팎에 이를 가능성에 가장 무게를 뒀다. 신 총재를 포함한 금통위원 7명이 각자 가능하다고 보는 금리 수준에 3개씩, 모두 21개의 점을 찍은 결과 3.25%에 가장 많은 10개가 몰렸다. 지난 5월보다 중간값도 0.25% 포인트 높아졌다.
더 높은 금리를 예상한 점도 등장했다. 지난 5월에는 하나도 없었던 3.50%에 6개가 찍혔고, 현재 기준금리와 같은 3.00%에는 5개가 놓였다. 현재 3.00%보다 낮은 금리를 예상한 점은 하나도 없었다. 적어도 향후 6개월 동안 금리 인하보다는 동결이나 추가 인상 가능성이 더 크다고 본 것이다.
다만 이 점도표는 앞으로의 금리를 미리 정해 놓은 ‘예고표’는 아니다. 경기와 물가 등 여러 상황을 가정해 금통위원들이 가능하다고 보는 금리 수준을 표시한 조건부 전망이다.
신 총재도 당장 다시 연속 인상에 나설 가능성에는 선을 그었다. 그는 “6개월 시계에서 3.25%가 중간값이라는 것은 앞으로 네 차례 금통위에서 한 차례 정도 추가 인상하는 비교적 완만한 경로를 예상한다는 의미”라며 “두 차례 연달아 인상한 만큼 그 효과를 점검하겠다”고 말했다.
이날 신 총재는 역대급 확장재정을 예고한 재정정책과 통화정책이 ‘엇박자’를 내는 게 아니냐는 지적에도 반박했다. 그는 “재정 지출이 미래 성장을 더 끌어올려 잠재 성장률을 올린다면 엇박이 아니다”라고 선을 그었다.
이승연 기자
세줄 요약
- 두 달 연속 기준금리 인상 단행
- 6개월 뒤 3.25% 전망에 무게
- 추가 인상 가능성 열되 속도 조절
2026-08-28 2면
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