경제 금융 [속보] 한은, 올해 경제성장률 2.6%→3.3% 상향…소비자물가 상승률 유지 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/finance/2026/08/27/20260827500038 URL 복사 댓글 0 이승연 기자 수정 2026-08-27 10:14 입력 2026-08-27 09:57 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 금통위, 의사봉 두드리는 신현송 한국은행 총재 신현송 한국은행 총재가 27일 서울 중구 한국은행에서 열린 금융통화위원회 본회의에 참석해 의사봉을 두드리고 있다. 사진공동취재단 27일 한국은행은 올해 경제성장률 전망치를 3.3%로 올려잡았다. 5월 수정 경제전망에서 2.6% 내다봤는데 0.7% 포인트 높였다. 소비자물가 상승률은 2.7%로 종전 예상치를 유지했다.이승연 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 한국은행이 올해 경제성장률 전망을 조정한 폭은? 0.7%포인트 상승 0.7%포인트 하락