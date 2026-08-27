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[속보] 한은, 올해 경제성장률 2.6%→3.3% 상향…소비자물가 상승률 유지

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이승연 기자
이승연 기자
수정 2026-08-27 10:14
입력 2026-08-27 09:57
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금통위, 의사봉 두드리는 신현송 한국은행 총재
금통위, 의사봉 두드리는 신현송 한국은행 총재 신현송 한국은행 총재가 27일 서울 중구 한국은행에서 열린 금융통화위원회 본회의에 참석해 의사봉을 두드리고 있다. 사진공동취재단


27일 한국은행은 올해 경제성장률 전망치를 3.3%로 올려잡았다. 5월 수정 경제전망에서 2.6% 내다봤는데 0.7% 포인트 높였다. 소비자물가 상승률은 2.7%로 종전 예상치를 유지했다.

이승연 기자
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