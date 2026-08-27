[속보] 한은, 올해 경제성장률 2.6%→3.3% 상향…소비자물가 상승률 유지

이미지 확대 금통위, 의사봉 두드리는 신현송 한국은행 총재 신현송 한국은행 총재가 27일 서울 중구 한국은행에서 열린 금융통화위원회 본회의에 참석해 의사봉을 두드리고 있다. 사진공동취재단

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27일 한국은행은 올해 경제성장률 전망치를 3.3%로 올려잡았다. 5월 수정 경제전망에서 2.6% 내다봤는데 0.7% 포인트 높였다. 소비자물가 상승률은 2.7%로 종전 예상치를 유지했다.이승연 기자