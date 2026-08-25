비트코인, 8만 달러 돌파… 美국채 사줄 ‘큰손 만들기’ 통하나

美, 바이백 확대 이어 코인시장 육성

재정적자 우려에 金도 ‘동반랠리’

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세줄 요약 비트코인 8만 달러 돌파, 3개월 만의 급등

미 재무부 바이백 확대에도 장기금리 고공행진

스테이블코인 육성, 미 국채 새 수요원 기대

2026-08-26 B1면

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비트코인이 3개월여 만에 8만 달러를 넘어선 가운데 도널드 트럼프 행정부의 가상자산(암호화폐) 육성 정책이 미 국채 수요를 늘리려는 셈법과도 맞물려 있다는 분석이 나온다. 국채를 다시 사들이는 ‘바이백’ 규모를 두 배로 늘리겠다고 발표하고도 장기금리가 좀처럼 잡히지 않자 스테이블코인 시장을 키워 미 국채를 사줄 새로운 ‘큰손’을 확보하는 효과도 기대하고 있다는 것이다.25일 금융권에 따르면 미 30년물 국채금리는 지난주 5.337%까지 치솟아 19년여 만에 최고치를 기록했다. 미 재무부가 지난 19일(현지시간) 장기 국채 바이백 규모를 회당 최대 20억 달러에서 최소 40억 달러로 늘리겠다고 발표하자 금리는 5.187%까지 떨어졌지만 이후 다시 5.2%대로 올라섰다. 바이백 확대 발표에도 장기금리가 좀처럼 잡히지 않는 모습이다.이런 상황에서 월스트리트저널(WSJ)은 24일(현지시간) “트럼프 행정부의 가상자산 정책과 재무부의 국채 전략이 맞물려 있다”는 분석을 내놨다. 지난해 7월 제정돼 내년 1월 시행을 앞둔 지니어스법은 스테이블코인 발행액만큼 안전한 준비자산을 보유하도록 규정하고 있다. 예컨대 100달러어치를 발행하면 이용자가 언제든 100달러를 돌려받을 수 있도록 그만큼의 자산을 쌓아둬야 한다. 준비자산에는 현금·예금뿐 아니라 만기 93일 이내 미 국채도 포함된다. 스테이블코인 발행이 늘수록 미 단기국채 수요도 커질 수 있는 구조인 셈이다.트럼프 행정부도 이런 효과를 공개적으로 강조해왔다. 스콧 베선트 미 재무장관은 지난해 6월 엑스(X·옛 트위터)에서 “스테이블코인 생태계 활성화는 그 담보 역할을 하는 미국 국채에 대한 수요를 촉진할 것”이라고 말했다. 스테이블코인 시장이 2030년 말 3조 7000억 달러까지 성장할 수 있다는 전망도 제시했다.미국의 부채와 재정적자 우려로 달러 대신 대체자산을 찾는 수요가 몰리며 금과 비트코인 수요도 늘고 있다. 이날 오후 3시 30분 기준으로 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡에서 비트코인은 8만 731달러로 일주일 전보다 25.57% 올랐다. 24일(현지시간) 금 선물도 온스당 4700달러선을 넘어서며 3개월여 만에 최고 수준을 기록했다.김예슬 기자