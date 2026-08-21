美국채 바이백·반도체 주주환원,    코스피 환호… 6% 가까이 뛰었다

하이닉스 12.7%·삼성 9.5% 급등

美 30년물 금리 5.18%대 급락

환율 1392원, 11개월만에 최저

세줄 요약 미 국채 바이백 확대에 금리 불안 완화

SK하이닉스·삼성전자 주주환원 기대 급등

코스피 6% 반등, 환율·비트코인 동반 강세

2026-08-21 B2면

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미국발 ‘국채금리 쇼크’로 5% 넘게 폭락했던 코스피가 하루 만에 6% 가까이 반등했다. 미 재무부의 장기 국채 매입(바이백) 확대 발표로 투자심리가 살아난 데다, SK하이닉스와 삼성전자의 대규모 주주환원 기대가 겹치면서 반도체주가 지수 반등을 이끌었다. 원달러 환율은 11개월만에 최저치로 내려왔고, 비트코인은 8% 넘게 뛰었다.20일 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일보다 381.41 포인트(5.89%) 오른 6852.58에 거래를 마쳤다. 전날 398.66 포인트(5.80%) 급락했던 지수가 하루 만에 낙폭을 대부분 만회했다. 코스닥도 16.43 포인트(1.99%) 오른 840.89에 마감했다.반도체주가 상승을 이끌었다. SK하이닉스는 약 40조원 규모의 자사주를 취득해 전량 소각하고 2025~2027년 누적 잉여현금흐름(FCF)의 50% ‘이상’을 주주에게 환원하겠다고 밝히면서 12.73% 급등한 169만 1000원에 마감했다. 삼성전자도 100조원 규모의 주주환원책을 준비한다는 소식에 9.49% 오른 27만 1000원을 기록했다. 두 종목의 급등에 코스피는 오전 한때 매수 사이드카(프로그램 매매 매수호가 일시효력 정지)가 발동됐다. 이영곤 토스증권 리서치센터장은 “자사주 소각은 단기적으로 주가를 받쳐줄 수 있지만, 주가가 계속 오르려면 실제 이익과 현금이 늘어나야 한다”고 말했다.대외 여건도 개선됐다. 미 재무부가 시장에 풀린 장기 국채를 사들이는 바이백 규모를 회당 최대 20억달러에서 최소 40억달러로 늘리면서다. 정부가 국채를 사들이면 시장에 남는 물량이 줄어 국채 가격은 오르고 금리는 내려가는 효과가 있다. 이에 한때 5.34%까지 치솟았던 미국 30년물 국채금리는 발표 직후 5.18%대로 급락했다. 미 재무부가 불과 2주 전 세운 계획을 바꿔 매입 규모를 늘린 만큼, 시장에서는 미 정부가 장기금리 급등을 그냥 두지 않을 것이라는 신호로 받아들였다.미 국채금리가 떨어지면서 달러도 약해졌다. 이날 서울외환시장에서 원달러 환율은 전 거래일보다 5.1원 내린 1392.6원에 주간 거래를 마쳤다. 주간 거래 종가 기준 지난해 9월 23일(1392.6원) 이후 약 11개월 만의 최저 수준이다.투심이 회복되면서 가상자산(암호화폐) 시장도 강세를 보였다. 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡에 따르면 비트코인은 이날 오후 3시 30분 기준 24시간 전보다 8.31% 오른 9만 7105달러에 거래됐다. 트럼프 대통령이 가상자산 시장구조법인 ‘클래리티법’ 통과를 공개적으로 촉구했고, 미 증권거래위원회(SEC)가 일부 가상자산 발행 등에 등록 면제를 허용하는 규정안을 제안하면서 규제 완화 기대가 커진 영향이다.다만 미 국채금리 불안이 완전히 끝났다고 보기는 어렵다는 평가다. 미 재무부가 사들이는 장기 국채 규모는 전체 국채 발행량과 비교하면 2.4%에 불과해서다. 국제금융센터 관계자는 “미국의 막대한 재정적자가 개선되지 않으면 금리 안정 효과가 단기에 그칠 가능성이 있다”고 분석했다.박소연·김예슬 기자