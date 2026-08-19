가계빚 2000조 넘었다… 4년 9개월 만에 최대폭 증가

2분기 26조↑… 금리 상승 우려도

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세줄 요약 가계신용 2019조8000억원, 첫 2000조 돌파

한 분기 25조9000억원 증가, 최대폭 기록

신용대출 증가가 주담대보다 더 컸음

2026-08-20 B1면

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올해 2분기 가계 빚이 2000조원을 넘어 사상 최대치를 기록했다. 지난 한 분기 동안 늘어난 규모만 26조원에 육박하는데 4년 9개월 만에 최대 증가 폭이다.한국은행이 19일 발표한 ‘2026년 2분기 가계신용’에 따르면 2분기 가계신용 잔액은 2019조 8000억원으로 집계됐다. 1분기보다 25조 9000억원 증가했다. 2021년 3분기(+34조 8000억원) 이후 가장 많이 늘었다. 가계신용은 가계가 은행, 보험사, 대부업체 등에서 받은 대출에 결제 전 카드 사용 금액(판매신용)까지 더한 포괄적 가계부채를 말한다.가계신용 중 가계대출이 1981조 3000억원으로 24조 9000억원 증가했고, 신용카드로 결제한 외상액 등 판매신용도 129조 5000억원으로 전 분기보다 9000억원 늘었다.이번 가계대출 증가를 이끈 것은 주택담보대출보다 신용대출 등 기타 대출이었다. 올해 2분기 신용대출은 12조 8000억원 증가해 주택 관련 대출(+12조 2000억원)보다도 많이 늘었다. 신용대출 증가 폭이 주택 관련 대출을 웃돈 것은 지난 2021년 2분기 이후 5년 만이다. 다만 김성준 한은 금융통계팀장은 “3분기 들어서는 주식시장 조정도 있었고, 불확실성도 높아져 2분기만큼 신용대출이 크게 늘지는 않을 것”이라고 내다봤다.문제는 이미 불어난 가계 빚에 더해 시장금리가 더 오를 수 있다는 점이다. 최근 미국 국채 금리 상승 등의 영향으로 국내 국고채 금리도 오름세를 보이면서 금융기관의 자금 조달 비용과 대출금리에 상승 압력이 커질 수 있다. 이런 가운데 NH농협은행은 오는 20일부터 변동형 주택담보대출 상품인 ‘NH주택담보대출’ 취급을 재개한다. ﻿이승연 기자