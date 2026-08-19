우리금융, 동양·ABL생명 통합…총자산 55조 생보사 내년 출범

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2026-08-19 B3면

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우리금융지주가 지난해 1조 5493억원에 인수한 동양생명과 ABL생명을 합쳐 2027년 하반기 총자산 55조원 규모의 통합 생명보험사를 출범시킨다. 우리금융이 동양생명을 100% 완전자회사로 편입하면서 두 회사 통합을 위한 지분 정리도 끝났다. 앞으로는 몸집을 키운 보험 부문을 안정적인 수익으로 연결하는 것이 과제다.우리금융은 보험부문 경쟁력 강화를 위해 동양생명과 ABL생명의 통합을 본격 추진한다고 18일 밝혔다. 지난해 7월 동양생명 지분 75.34%와 ABL생명 지분 100%를 인수해 계열사로 편입한 데 이어 지난 11일 포괄적 주식교환으로 동양생명도 100% 완전자회사로 만들었다. 동양생명 잔여 지분은 현금 대신 우리금융 신주를 지급하는 방식으로 확보했다. 통합사는 보험사의 손실 대응 능력을 보여주는 지급여력(K-ICS) 비율을 안정적으로 관리하고, 미래 이익 지표인 계약서비스마진(CSM)을 확대할 계획이다.두 보험사의 올해 상반기 실적 흐름은 엇갈렸다. 우리금융 연결 실적에 반영된 동양생명 순이익은 981억원으로 전년 동기보다 12.2% 늘어난 반면 ABL생명은 167억원으로 48.0% 줄었다. 다만 보험사 편입 효과로 우리금융 전체 이익에서 비은행 부문이 차지하는 비중은 지난해 상반기 6.9%에서 올해 22.3%로 높아졌다. 우리금융은 양사의 상품과 영업 강점을 결합해 통합 효과를 높인다는 구상이다.우리금융 관계자는 “이번 통합이 그룹 사업포트폴리오의 균형 성장을 이루는 계기가 될 것으로 기대한다”고 말했다. 우리금융은 19일 임종룡 회장 주재로 양 보험사 임원·팀장급이 참석하는 타운홀미팅을 열고 통합 방향과 비전을 공유할 예정이다.김예슬 기자