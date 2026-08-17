‘청라 시대’ 하나은행, 인천과 동반 성장 협약

2000억원 유니콘펀드도 조성
하나은행이 인천의 민생 안정과 동반 성장을 위해 약 4000억원을 투입한다. 지역 유명 기업에 투자하는 2000억원 규모의 유니콘펀드도 만든다.
하나은행은 지난 14일 인천시와 서민·청년·소상공인 등 민생 안정과 미래 전략산업·혁신기업 육성 등 지역 동반 성장을 위한 금융지원 업무협약 3건을 맺었다고 17일 밝혔다. 이호성 하나은행장은 협약식에서 “지역은행의 역할은 시민과 기업이 필요로 하는 금융을 가장 먼저 고민하고 미래에 함께 투자하는 것”이라고 말했다.
우선 청년층과 서민의 금융 부담을 완화한다. 청년의 주거안정과 취업 준비를 돕는 금융서비스를 마련하고 전세사기 피해자에는 긴급 생계비를 지원할 계획이다. 또 중소기업, 소상공인을 위한 인천형 특별경영안정자금은 기존 1650억원에 833억원을 추가한 2483억원 규모로 확대한다. 인천에 있는 인공지능(AI), 바이오, 콘텐츠, 에너지 분야 우수기업에는 1500억원 규모의 기술 보증을 제공한다. 또 하나금융그룹이 2000억원을 출자해 신성장동력 핵심 분야 유망 기업에 투자하는 유니콘펀드도 조성한다.
하나금융그룹은 본사의 청라 이전으로 향후 10년간 3조 4000억원의 직·간접 경제유발효과가 예상된다고 밝혔다.
서유미 기자
2026-08-18 B4면
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