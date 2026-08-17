‘청라 시대’ 하나은행, 인천과 동반 성장 협약

2000억원 유니콘펀드도 조성

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2026-08-18 B4면

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하나은행이 인천의 민생 안정과 동반 성장을 위해 약 4000억원을 투입한다. 지역 유명 기업에 투자하는 2000억원 규모의 유니콘펀드도 만든다.하나은행은 지난 14일 인천시와 서민·청년·소상공인 등 민생 안정과 미래 전략산업·혁신기업 육성 등 지역 동반 성장을 위한 금융지원 업무협약 3건을 맺었다고 17일 밝혔다. 이호성 하나은행장은 협약식에서 “지역은행의 역할은 ﻿ 시민과 기업이 필요로 하는 금융을 가장 먼저 고민하고 미래에 함께 투자하는 것”이라고 말했다.우선 ﻿청년층과 서민의 금융 부담을 완화한다. 청년의 주거안정과 취업 준비를 돕는 금융서비스를 마련하고 전세사기 피해자에는 긴급 생계비를 지원할 계획이다. 또 중소기업, 소상공인을 위한 인천형 특별경영안정자금은 기존 1650억원에 833억원을 추가한 2483억원 규모로 확대한다. 인천에 있는 인공지능(AI), 바이오, 콘텐츠, 에너지 분야 우수기업에는 1500억원 규모의 기술 보증을 제공한다. 또 하나금융그룹이 2000억원을 출자해 신성장동력 핵심 분야 유망 기업에 투자하는 유니콘펀드도 조성한다.하나금융그룹은 본사의 청라 이전으로 향후 10년간 3조 4000억원의 직·간접 경제유발효과가 예상된다고 밝혔다.서유미 기자