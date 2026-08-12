ETF·리츠 온라인 거래수수료 우대 이벤트

삼성증권

이미지 확대 삼성증권이 ‘ETF·리츠 온라인 거래수수료 혜택’ 이벤트를 한다.

삼성증권 제공

세줄 요약 연금저축계좌 ETF·리츠 수수료 우대 이벤트 진행

기존·신규 고객 모두 자동 적용, 별도 신청 불필요

장기 투자 비용 절감과 연금 자산 관리 지원

2026-08-13 17면

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삼성증권은 연금저축계좌 이용자의 알뜰한 노후자금 마련과 투자 비용 부담을 낮추기 위해 ‘연금저축계좌 ETF·리츠 온라인 거래수수료 혜택’ 이벤트를 오는 12월 31일까지 진행한다고 12일 밝혔다.이번 이벤트는 삼성증권 연금저축계좌를 보유한 기존 고객과 신규 개설 고객 모두를 대상으로 하며, 별도 이벤트 신청 절차 없이 모든 대상 고객에게 자동으로 수수료 우대 혜택이 적용된다.이벤트 기간 동안 삼성증권의 온라인 채널(홈페이지, HTS, 모바일 앱 ‘mPOP’)을 통해 연금저축계좌에서 ETF와 리츠를 거래하면 우대 수수료율이 적용된다. 수수료율은 ETF 0.0042087%, 리츠 0.0036396%다.삼성증권은 이와 함께 연금저축계좌를 활용한 장기 투자 고객을 위해 ‘개인연금 ETF 모으기’ 적립식 서비스도 운영 중이다. 투자자가 원하는 날짜와 금액을 설정하면 연금계좌 내에서 지정한 ETF를 자동으로 매수할 수 있어 손쉬운 연금 자산 관리를 돕는다.삼성증권 관계자는 “연금저축은 장기 투자 상품인 만큼 거래수수료가 누적 수익률에 영향을 줄 수 있다”며 “고객들이 수수료 부담을 줄이고 안정적으로 연금 자산을 운용할 수 있도록 혜택을 마련했다”고 말했다.이벤트 관련 자세한 내용은 삼성증권 홈페이지와 모바일 앱 mPOP, 패밀리센터를 통해 확인할 수 있다.이승연 기자