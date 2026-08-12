연 20만원 기프트… 포르쉐 고객 혜택 풍성

삼성카드

이미지 확대 포르쉐 공식 서비스센터 이용 혜택 등을 담은 ‘포르쉐 삼성카드’.

삼성카드 제공

세줄 요약 포르쉐 고객용 제휴카드 출시

연 20만원 할인 기프트 제공

서비스센터·주유·충전 적립 확대

2026-08-13 17면

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삼성카드가 포르쉐 고객을 위한 프리미엄 제휴 상품인 ‘포르쉐 삼성카드’를 출시했다고 12일 밝혔다.이 카드는 삼성카드와 포르쉐코리아가 전략적 업무협약을 체결한 이후 선보이는 상품으로, 포르쉐 공식 서비스센터 이용 혜택과 프리미엄 라이프스타일 서비스를 한 장에 담았다.포르쉐 삼성카드는 포르쉐 공식 서비스센터, 백화점, 항공, 호텔·리조트, 골프 업종에서 사용할 수 있는 10만원 할인 기프트를 연 2회 제공해 연간 최대 20만원의 할인 혜택을 지원한다.차량 관련 혜택으로는 포르쉐 공식 서비스센터에서 수리·보증 서비스, 서비스 상품, 포르쉐 라이프스타일(PLX) 제품 결제 시 삼성카드 포인트를 4% 적립해 준다. 또한 주유소 이용금액의 5%, 전기차 충전요금의 20%를 월 최대 3만 포인트까지 제공한다.국내외 가맹점 이용 시에도 적립 혜택이 있다. 해외 가맹점은 3%, 백화점·프리미엄 아웃렛·항공·호텔·리조트·골프 업종은 2%, 면세점은 1.5%, 그 외 국내외 가맹점은 1%를 적립해 준다. 연회비는 국내전용과 해외겸용(마스터카드) 모두 30만원이다.삼성카드는 카드 출시를 기념해 오는 31일까지 포르쉐 삼성카드를 발급받고 이벤트에 응모하면 ‘포르쉐 라이프스타일 하드케이스 트롤리 미니 블랙’을 준다.김예슬 기자