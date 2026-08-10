지방점포 월매출 1751만원…서울의 3분의 1

2026 KB 상권 활성화 인사이트

이미지 확대 서울 여의도 KB금융지주 전경

세줄 요약 지방상권 월매출 1751만원, 서울의 3분의 1 수준

방문자 수도 지방 31.6명, 서울 116.6명으로 격차

전국 상권 활성화 지수 하락, 지원 필요성 제기

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지방상권 점포의 월평균 매출액과 방문자 수가 서울의 3분의 1 수준에 불과한 것으로 나타났다. 지방상권 기초체력을 키우기 위한 정책·금융 지원이 필요하다는 지적이 나온다.KB금융이 10일 발표한 ‘2026 KB 상권 활성화 인사이트’에 따르면 지난 3월 기준 지방상권의 점포당 월평균 매출액은 1751만원으로 집계됐다. 서울에 있는 점포가 월평균 4890만원의 매출을 올린 것과 비교하면 약 3분의 1 수준이다. 수도권은 지방보다 1.4배 많은 2452만원으로 나타났다.얼마나 많은 손님을 모으는지에서도 차이가 났다. 지방 점포에 월평균 31.6명이 방문할 때 서울에는 116.6명, 수도권에는 65.7명이 방문했다.수도권과 지방을 가리지 않고 전반적인 상권 둔화는 가속화되는 중이다. ‘KB국민 상권 활성화 지수’는 지난 3월 전국 평균 53.4로 나타났다. 3년 전인 2023년 3월(57.0)과 비교해 3.6포인트 감소했다. 이 기간 서울·수도권은 64.4에서 60.1로 줄었고 지방은 54.0에서 50.7로 감소했다. 이 지수가 클수록 상권이 활성화됐다는 뜻이다. KB국민은행과 KB국민카드, 한국데이터뱅크가 공동으로 개발한 이 지수는 금융자산, 매출액, 임대료, 공실률 등의 데이터를 종합해 산출된다.KB금융은 상권 활성화를 위한 대안으로 ▲정책 예산 집행 효율성 개선 ▲금융 및 민간 투자 확보 확대 등을 제시했다.이번 보고서는 2023년부터 2026년까지 KB금융이 전국 3555개 행정동 1200여개 상권을 분석해 작성했다.황인주 기자