삼성, 순익 1위 지켰지만 역성장… 신한·KB와 격차 좁혀

빅4 카드사 상반기 9680억 실적

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세줄 요약 삼성카드, 상반기 순익 1위 유지하나 역성장

신한·KB국민카드 이익 증가로 격차 축소

비용·충당금 부담이 카드사 실적 갈라

2026-07-29 B4면

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삼성카드가 올해 상반기에도 카드업계 순이익 1위를 지켰지만 주요 4개사 가운데 유일하게 역성장했다. 신한카드와 KB국민카드가 이익을 늘리면서 삼성과 신한, 신한과 KB 사이의 순이익 격차는 좁아졌다.28일 금융권에 따르면 삼성·신한·KB국민·현대카드 4개사의 상반기 당기순이익은 총 9680억원으로 지난해 같은 기간보다 4.2% 증가했다. 삼성은 3105억원으로 7.5% 감소한 반면 신한은 2534억원으로 2.8%, 국민은 2189억원으로 20.7%, 현대는 1852억원으로 11.9% 늘었다.삼성과 신한의 순이익 차이는 지난해 상반기 890억원에서 올해 571억원으로 줄었다. 신한과 국민의 격차도 653억원에서 345억원으로 절반 가까이 축소됐다. 순위는 그대로였지만 KB가 4개사 중 가장 높은 성장률을 기록하면서 상위 3개사의 간격이 촘촘해졌다.순이익의 희비는 카드 이용 확대뿐 아니라 비용과 충당금 부담에서 갈렸다. 삼성은 이용금액이 96조 5324억원으로 9.0% 늘었지만 퇴직급여를 미리 반영한 일회성 인건비와 조달비용 증가로 순이익이 줄었다. 신한은 연체·부실에 대비해 쌓는 대손충당금 전입액이 4721억원으로 7.4% 감소했다. 국민의 경우, 이용금액이 93조 5171억원으로 5.3% 늘고 신용손실충당금 전입액은 3936억원으로 6.0% 줄었다. 현대는 대손비용이 11.7% 늘었지만 결제금액 90조 6894억원(+4.6%), 본인회원 1278만명(+2.2%)을 기록하며 4년 연속 순이익 증가세를 이어갔다.다만 4개사의 상반기 순이익은 2024년 같은 기간보다 여전히 16.7% 적다. 올해 증가세에는 지난해 실적 부진에 따른 반등 효과도 반영됐다. 카드사의 주요 자금줄인 여전채 금리 상승도 하반기 부담이다. 카드업계 관계자는 “하반기에도 자금 조달 비용 관리가 중요한 과제가 될 것”이라고 말했다.김예슬 기자