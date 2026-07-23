‘신한’ 박창훈 vs ‘삼성’ 김이태 2분기 카드 실적 격돌

‘순익’ 삼성·‘개인신용’ 신한 우위

‘노사 갈등’ 신한 이마저 뺏길 우려

삼성, 신상카드 내고 코인도 관심

신한, 비용 절감·조직 재편에 집중

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세줄 요약 신한·삼성카드, 2분기 실적 앞두고 1위 경쟁 격화

신용판매 점유율 격차 축소, 삼성카드 추격 강화

신한 비용절감·삼성 신사업 투자로 전략 엇갈림

2026-07-23 B4면

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카드사 2분기 실적 발표를 앞두고 업계 1위를 둘러싼 박창훈 신한카드 사장과 김이태 삼성카드 사장의 정면승부가 본격화하고 있다. 신한카드는 이미 당기순이익 1위 자리를 삼성카드에 내준 데 이어, 카드사의 본업 경쟁력을 보여주는 개인 신용판매 시장에서도 선두를 위협받고 있다.22일 여신금융협회에 따르면 9개 카드사 가운데 신한카드의 개인 신용판매 점유율은 18.48%로 1위를 유지했지만, 지난해 같은 기간보다 0.08%포인트 떨어졌다. 반면 삼성카드는 0.27%포인트 오른 18.30%를 기록해 격차를 0.18%포인트까지 좁혔다. 현대카드는 17.19%, KB국민카드는 14.64%였다.개인 신용판매액은 소비자들이 해당 카드사의 신용카드를 얼마나 많이 사용했는지를 보여주는 지표다. 신한카드가 실적뿐 아니라 핵심 영업 기반에서도 삼성카드의 추격을 받는 셈이다.당기순이익 면에서는 삼성카드가 이미 지난 2024년 말 신한카드를 제친 뒤 1위 자리를 유지하고 있다. 삼성카드 1분기 순이익은 1621억원, 신한카드는 1048억원이다. 건전성 격차도 벌어졌다. 삼성카드의 연체율은 0.92% 수준인 데 반해 신한카드는 1.30%를 기록했다.신한카드는 23일, 삼성카드는 27일 2분기 실적을 발표한다. NH투자증권은 삼성카드의 2분기 순이익이 지난해 같은 기간보다 6.5% 증가한 1610억원으로 시장 전망을 웃돌 것으로 내다봤다.두 회사의 전략도 엇갈린다. 삼성카드는 신상품 출시와 마케팅 확대를 통해 카드 본업을 강화하면서 삼성증권·삼성SDS와 두나무 지분 4%를 인수하기로 했다. 삼성카드 몫은 1%로, 원화 스테이블코인 제도화에 대비해 미래 사업 기반을 확보하려는 행보다.반면 신한카드는 비용 절감과 조직 재편에 집중하고 있다. 박 사장 취임 이후 세 차례 희망퇴직으로 직원 300여명이 회사를 떠난 것으로 전해졌다. 최근에는 직원 119명을 연고지와 무관한 지역으로 발령 내면서 노동조합이 사장실 점거 농성에 나서는 등 내부 갈등도 커졌다. 점포 수도 30개에서 20개로 줄였다. 비용은 줄일 수 있지만 고객과의 접점까지 감소할 수 있다는 점은 부담이다.황인주 기자