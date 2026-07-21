“죄송하지만 레버리지 투자 멈추세요” 운용사 대표 호소→글 삭제 ‘파문’

레버리지 상품 판 한투운용 배재규 대표

“ETF 가격 제자리에 오지 못할 가능성”

“변동성 이렇게 클 줄 누구도 예상 못해”

이미지 확대 배재규 한국투자신탁운용 대표. 한국투자신탁운용 제공

이미지 확대 배재규 한국투자신탁운용 대표 페이스북 캡처

세줄 요약 배재규 대표, 단일종목 레버리지 투자 중단 권고

SK하이닉스 사례, 음의 복리로 손실 확대 지적

자사 상품 관련 공개 발언 뒤 게시물 삭제 파문

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국내 ‘ETF(상장지수펀드)의 아버지’로 불리는 배재규 한국투자신탁운용 대표가 단일종목 레버리지 ETF 상품과 관련해 “지금이라도 투자를 멈추길 바란다”고 공개적으로 당부했다.배 대표는 20일 자신의 페이스북에 “개별종목 레버리지 ETF를 운용하고 있는 운용사 대표로서 이런 말씀을 드려 죄송하다”며 “결론은 개별종목 레버리지와 인버스 2배 ETF에는 투자하지 말라는 이야기”라고 밝혔다.그는 “시간이 흘러 원주가 제자리에 와도 ETF 가격은 제자리에 오지 못할 가능성이 크다”며 “특히 원주의 변동성이 지금처럼 크면 매일 손실이 늘어나는 구조”라고 설명했다. 이어 “누구도 변동성이 이렇게 커질 것이라고 예상을 못한 탓”이라고 덧붙였다.배 대표가 함께 공개한 분석 자료에 따르면 지난 5월 27일부터 이달 16일까지 SK하이닉스 주가는 224만 3000원에서 184만 2000원으로 17.9% 하락했다. 같은 기간 SK하이닉스 단일종목 레버리지 상품은 47.5% 급락했다. 기초자산 하락률의 단순 2배를 적용한 이론상 손실률은 35.8%지만 실제 손실은 11.7%포인트 더 컸다.SK하이닉스 단일종목 인버스 ETF 역시 원주 하락에 따라 이론적으로는 35.8%의 수익을 내야 하지만 실제로는 31.1% 손실을 냈다. 이는 원주 주가의 급등락이 반복되면서 ETF 원금 자체가 녹아내리는 ‘음의 복리’ 효과가 작용했기 때문으로 풀이된다.한투운용은 ‘ACE 삼성전자단일종목레버리지’와 ‘ACE SK하이닉스단일종목레버리지’를 운용 중이다.단일종목 레버리지 상품을 출시·운용하는 자산운용사 대표가 공개적으로 해당 상품 투자에 대해 부정적인 의견을 밝힌 것은 이례적이다.배 대표는 같은날 해당 게시물을 삭제했다. 투자자들 사이에서는 운용사 대표가 자사 상품에 대해 공개적으로 투자 자제를 권고한 데 따른 파장이 적지 않다고 지적하고 있다.한편 배 대표는 삼성자산운용 근무 시절 2002년 국내 최초 ETF인 ‘KODEX 200’을 상장시켰다.이보희 기자