미래에셋증권 ‘엠스탁’ 7개월 연속 MAU 1위

세줄 요약 엠스탁, 7개월 연속 증권사 앱 MAU 1위

월간 이용자 338만명에서 400만명대로 증가

자산관리·AI 기능 강화로 플랫폼 고도화

이미지 확대 미래에셋증권 모바일트레이딩시스템 앱 ‘엠스탁’ 실행 화면.

미래에셋증권 제공

2026-07-21 C7면

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미래에셋증권은 자사의 모바일트레이딩시스템(MTS) ‘엠스탁’(M-STOCK)이 7개월 연속 국내 증권사 앱 월간 활성 이용자 수(MAU) 1위를 기록했다고 20일 밝혔다.앱 분석업체 와이즈앱·리테일에 따르면 엠스탁은 지난해 12월부터 올해 6월까지 7개월 연속 증권사 앱 MAU 1위를 기록했다. 월간 이용자는 지난해 12월 338만명에서 현재 400만명대로 늘었다.글로벌 증시 변동성이 커지면서 투자자들이 시황 확인과 포트폴리오 관리, 자산 배분 등 다양한 투자 활동을 모바일 플랫폼에서 해결하는 추세가 확산한 영향으로 풀이된다는 게 회사 관계자의 설명이다. 미래에셋증권은 M-STOCK을 거래 중심 앱에서 고객의 자산 흐름과 투자 습관까지 관리하는 종합 자산관리 플랫폼으로 고도화하고 있다.엠스탁은 국내외 주식과 ETF, 연금은 물론 개인투자용 국채, 발행어음, IMA 등 다양한 투자상품을 제공한다. 공모주 일정 관리, 배당·이자소득 플래너, 투자자산 통합 조회 기능도 갖춰 종합 자산관리를 지원한다. 고령층과 초보 투자자를 위한 UI·UX 개선도 지속하고 있다.지난 3월에는 ‘MY자산’ 서비스를 전면 개편해 흩어진 자산 정보를 한 화면에서 확인할 수 있도록 했으며, 투자 포트폴리오와 수익률, 자산 흐름을 보다 직관적으로 살펴볼 수 있게 했다. 이어 5월에는 투자 커뮤니티를 개편해 투자자 간 소통 기능과 콘텐츠 접근성을 강화했고, AI 이슈체크와 AI 추천검색, 로보어드바이저 등 AI 기반 투자 서비스를 확대했다.미래에셋증권은 주요 서비스를 지속 업데이트하며 ‘엠스탁 3.0’ 전환을 추진 중이다. ﻿전통 금융자산과 디지털 자산을 하나의 플랫폼에서 관리할 수 있는 서비스를 구축한다는 계획이다. 지난달에는 홍콩법인을 통해 글로벌 투자 플랫폼 ‘MAPS﻿‘도 공개했다.﻿박소연 기자