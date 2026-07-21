삼성자산운용, KODEX 신상품 신규 상장

세줄 요약 KODEX 200커버드콜액티브 신규 상장 발표

월말 분배금·액티브 전략 결합한 설계

AI 반도체·소부장 비중 확대와 옵션 조절

이미지 확대 삼성자산운용이 지난 14일 ‘KODEX 200커버드콜액티브’ ETF를 신규 상장했다.

삼성자산운용 제공

2026-07-21 C4면

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국내 커버드콜 ETF 시장을 이끄는 삼성자산운용이 액티브 전략을 결합한 신상품을 선보이며 라인업 확장에 나선다.삼성자산운용은 지난 14일 ‘KODEX 200커버드콜액티브’ ETF를 신규 상장했다고 20일 밝혔다. 이 상품은 국내 대표 커버드콜 ETF인 ‘KODEX 200타겟위클리커버드콜‘의 운용 방식을 발전시킨 상품으로, 기존 상품이 매월 중순 분배금을 지급했던 것과 달리 매월 말일을 기준으로 분배금을 지급하도록 설계됐다.기존 KODEX 200타겟위클리커버드콜은 최근 1년간 연 17%(ETF체크 기준) 수준의 월 분배금을 기록하며 같은 기간 개인 순매수 3조 1033억원을 끌어모은 대표적인 국내 커버드콜 ETF다.신규 상품은 코스피 시장을 이끄는 핵심 산업에 대한 투자 비중을 확대했다. 최근 국내 증시가 특정 산업과 대형주 중심으로 상승하는 흐름을 보이는 점을 반영한 것이다. 삼성자산운용은 AI 반도체와 소재·부품·장비(소부장) 등 성장성이 높은 종목의 비중을 비교지수보다 높게 가져가고, 시장 변화와 기술 트렌드에 맞춰 편입 종목을 유연하게 조정하는 액티브 전략을 적용한다.옵션 운용도 시장 상황에 따라 탄력적으로 이뤄진다. 상승장에서는 옵션 매도 비중을 줄여 주가 상승에 적극 참여하고, 하락장이나 박스권에서는 옵션 프리미엄을 확보해 변동성을 완화하는 방식이다.세제 측면에서도 장점이 있다. 국내 옵션 프리미엄 수익과 국내 주식 매매차익은 비과세 대상이며, 주식 배당금에 대해서만 15.4%의 세금이 부과돼 절세 효과를 기대할 수 있다.첫 분배금 지급을 위한 분배기준일은 오는 31일이며, 영업일 기준 이틀 전인 29일까지 매수하면 첫 분배금을 받을 수 있다. 연금저축계좌와 퇴직연금(DC·IRP) 계좌를 통해서도 투자할 수 있다.박소연 기자