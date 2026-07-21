교보생명, 불필요한 할증 없앤 ‘교보K-맞춤건강보험’

세줄 요약 복합심사형 건강보험 출시, 불필요한 할증 제거

만성질환자도 보장별 일반·간편심사 선택 가능

암·뇌혈관·심장질환 중심 42종 특약 구성

이미지 확대 ‘교보K-맞춤건강보험’은 불필요한 보험료 할증을 없애 가입자의 경제적 부담을 낮췄다.

교보생명 제공

2026-07-21 C2면

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교보생명은 가입자의 건강 상태에 따라 합리적으로 보험료를 설계할 수 있는 ‘교보K-맞춤건강보험’(무배당·복합심사형)을 출시했다고 20일 밝혔다.이 상품은 일반심사와 간편심사를 하나로 결합한 ‘복합심사보험’으로, 불필요한 보험료 할증을 없애 가입자의 경제적 부담을 낮춘 것이 특징이다. 기존 유병자보험은 주계약과 모든 특약을 간편심사 기준으로만 가입해야 해 가입자의 질환과 무관한 보장 영역까지 일괄 할증된 보험료를 부담해야 했던 구조적 한계가 있었다.상품은 사망을 100세까지 보장하는 주계약과 함께 암·뇌혈관질환·심장질환 등 3대 질환을 중심으로 진단, 치료, 수술, 입원 등을 보장하는 42종의 특약을 갖췄다. 특히 고혈압이나 당뇨 등 만성질환이 있는 가입자도 질병 이력과 관련 없는 암 보장 특약은 일반심사로 가입할 수 있어 보험료를 절감할 수 있다.예컨대 고혈압 약을 복용 중인 40세 남성이 암진단 특약을 일반심사로, 뇌·심장질환 진단 특약은 간편심사로 가입하면 기존 간편심사보험보다 암진단 특약 보험료를 약 16.2% 낮출 수 있다.암 보장도 강화했다. 암 진단과 주요 치료는 물론 항암방사선약물치료, 항암중입자치료, 표적항암약물허가치료 등 최신 치료기법까지 특약으로 보장한다. 뇌혈관질환과 허혈심장질환 진단, 순환계 질환 치료, 수술·입원 등을 보장하는 특약도 마련했다.보험료 부담을 낮추기 위해 무해약환급금형 구조를 적용했으며, 보험료 납입 기간 중 장해지급률 50% 이상의 장해 상태가 되면 주계약 보험료를 전액 면제해 준다.가입 연령은 만 15세부터 최대 76세까지며, 보험기간은 100세 만기다. 월 보험료 5만원 이상 가입하면 3대 질병 치료 관리와 병원 예약, 전문 간호사 동행, 간병인 지원 등을 제공하는 헬스케어 서비스도 이용할 수 있다.김예슬 기자