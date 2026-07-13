SK하닉 타고 265억 달러 온다… ‘통화스와프급’ 환율 구원 투수 될까

환율 1500원 깨지자 달러 예금 9조↑

잔액 3년 6개월 만에 ‘최대 규모’

이미지 확대 코스피가 전장보다 184.03p(2.52%) 오른 7,475.94로 마감한 10일 오후 서울 중구 하나은행 딜링룸에 이날 지수가 표시되고 있다.

이날 원/달러 환율은 오후3시30분 기준 4.7원 내린 1,501.4원을 기록했고, 코스닥은 43.43p(5.47%) 오른 837.43으로 마감했다. 2026.7.10

연합뉴스

세줄 요약 원달러 환율 1500원 아래 하락, 달러 예금 급증

5대 은행 달러 예금 709억달러, 3년 6개월 최대

SK하이닉스 265억달러 유입, 추가 하락 변수

2026-07-13 B1면

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원달러 환율 1500원대가 깨지자 저가 매수 수요가 몰리면서 은행 달러 예금 잔액이 9조원 가까이 늘었다. 시장에서는 SK하이닉스의 미국주식예탁증서(ADR) 상장에 따른 대규모 달러 유입이 본격화하면 환율이 추가 하락할 가능성도 거론된다.12일 금융권에 따르면 5대 시중은행(KB국민·신한·하나·우리·농협)의 달러 예금 잔액은 지난 9일 기준 709억 400만 달러로 집계됐다. 2022년 12월 말(744억 1600만 달러) 이후 3년 6개월 만의 최대치다. 원화로 환산하면 9일 오후 3시 30분 환율(1501.4원) 기준으로 약 106조 4000억원이다.은행 달러 예금은 지난 3월 말 587억 6300만 달러에서 4월 말 618억 1700만 달러, 5월 말 629억 8900만 달러, 6월 말 650억 4400만 달러로 증가했다. 특히 이달 들어 7거래일 동안 증가액은 58억 6000만 달러(약 8조 8000억원)로, 6월 월간 증가액의 약 2.8배다.개인의 달러 매수도 증가했다. 개인 달러 예금 잔액은 9일 기준 122억 2000만 달러다. 6월 말보다 2억 4400만달러(약 2%) 늘어난 수치다. 기업의 달러 예금 잔액은 586억 8500만 달러로, 6월 말보다 56억 1700만 달러(약 11%) 증가했다. 한 시중은행 관계자는 “수입 대금 결제, 해외 투자 차원에서 기업의 외화 보유 수요가 계속 커지고 있다”고 밝혔다.특히 SK하이닉스가 주식예탁증서(ADR) 미국 나스닥 상장으로 조달한 265억 달러도 변수다. SK하이닉스의 선물환(미리 정한 환율로 미래에 외화를 사고팔기로 하는 계약) 매도 물량은 환율 하락 요인으로 꼽힌다. 환율 하락 전망이 늘어나자 기업의 달러 매도 움직임도 관측된다. 환율은 이달 초 1560원에 육박했다가 60원 가까이 떨어졌다. 지난 11일 오전 6시 종가는 1498.5원으로 전날보다 11.0원 내렸다.서유미 기자