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코스피 급등에 매수 사이드카 발동…올해 17번째

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황인주 기자
황인주 기자
수정 2026-07-10 13:11
입력 2026-07-10 13:02
세줄 요약
  • 코스피 5%대 급등, 매수 사이드카 발동
  • 올해 들어 17번째 발동, 5분간 효력 정지
  • 코스피200 선물지수 5.13% 상승 기록
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코스피가 장 초반 3% 이상 급등세를 보이며 출발한 10일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 현황판에 코스피와 코스닥이 표시되고 있다. 연합뉴스
코스피가 장 초반 3% 이상 급등세를 보이며 출발한 10일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 현황판에 코스피와 코스닥이 표시되고 있다. 연합뉴스


코스피가 10일 급등세를 보이면서 프로그램 매수호가 일시 효력정지(매수 사이드카)가 발동됐다. 코스피 매수 사이드카는 올 들어 17번째다.

한국거래소에 따르면 이날 유가증권시장에서 낮 12시 54분 55초부터 코스피200 선물지수의 변동으로 5분간 프로그램 매수호가의 효력이 정지됐다.

발동 시점 당시 코스피200 선물지수는 전일 종가보다 60.60포인트(5.13%) 상승한 1240.15다.

코스피 사이드카는 코스피200 선물 가격이 기준 가격 대비 5% 이상 상승해 1분간 지속되는 경우 발동되며 프로그램 매수호가의 효력을 5분간 정지한다.



이날 코스피는 5%대, 코스닥은 6%대 상승세를 나타내고 있다.

황인주 기자
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