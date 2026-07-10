코스피, 7500선 출발했으나…외국인 차익실현 계속

세줄 요약 코스피 3%대 상승 출발, AI 기대 반영

외국인 차익실현 매도 지속, 상승폭 축소

기관·개인 순매수, 코스닥도 동반 상승

이미지 확대 코스피가 장 초반 3% 이상 급등세를 보이며 출발한 10일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 현황판에 코스피와 코스닥이 표시되고 있다. 연합뉴스

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코스피가 10일 3%대 상승 출발했다. 다만 외국인 차익실현이 이어지고 있다.한국거래소에 따르면 이날 코스피는 전장보다 260.58포인트(3.57%) 오른 7552.49에 개장했다.미국 뉴욕증시에서 인공지능(AI) 인프라 투자 확대 기대감이 다시 강해지며 반도체주가 급등한 분위기가 국내 증시에도 영향을 미치는 모습이다.지수는 이후 7562.96까지 올랐으나, 상승 폭을 일부 줄여 9시 30분 현재 전장보다 177.61포인트(2.44%) 오른 7469.52에 거래 중이다.외국인의 매도세와 기관·개인의 매수세가 맞붙고 있다. 같은 시간 외국인은 6850억원 순매도했으며, 개인은 733억원, 기관은 6324억원 순매수 중이다.코스닥 지수는 전장보다 13.00포인트(1.64%) 오른 807.00에 개장했다.황인주 기자