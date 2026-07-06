‘24시간 외환 거래’ 첫날… 조용하던 새벽 환율, 오전 9시 되니 급등

‘월 6시~토 6시’ 연장… 접근성 향상

수입업체 이른 매수에 달러값 상승

조정 이후 주간 4.7원 상승 마무리

“외국인 원화 자산 투자 여건 개선을”

이미지 확대 구윤철 부총리, 하나은행 딜링룸 방문 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 6일 서울 중구 하나은행 딜링룸 ‘하나 인피니티 서울’을 방문해 외환 거래 과정에 대한 설명을 듣고 있다. 맨 왼쪽부터 구 부총리, 권민수 한국은행 부총재보, 함영주 하나금융 회장.

이지훈 기자

세줄 요약 24시간 외환거래 첫날 새벽 환율은 잠잠함

오전 9시 전후 원달러 환율 급등세 발생

거래 적은 시간대 변동성 확대 우려 제기

2026-07-07 8면

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‘24시간 외환거래’가 처음 시작된 6일, 새벽에는 조용하던 원달러 환율이 기존 개장 시간인 오전 9시를 앞두고 급등하는 ‘갭’(가격 차)이 나타났다. 거래 시간은 늘었지만 새벽 시간대에는 거래가 많지 않아, 적은 매수만으로도 환율이 크게 움직인 것으로 풀이된다.이날 서울외환시장에서 원달러 환율은 전 거래일보다 4.7원 오른 1530.3원에 주간 거래를 마쳤다. 오전 6시 1527.6원에 거래를 시작한 뒤 오전 9시 전까지는 1527~1529원대에서 큰 변동 없이 움직였다. 그러나 원래 외환시장 개장 시간인 오전 9시를 전후해 1530원대로 뛰었고, 오전 9시 9분에는 1537.50원까지 치솟았다. 이후 거래가 늘면서 상승폭은 다시 줄었다.정부는 이날부터 외환시장 거래 시간을 월요일 오전 6시부터 토요일 오전 6시까지로 연장했다. 주말과 1월 1일을 제외하고 휴장 없는 거래가 가능해졌다. 해외 투자자들이 원화를 더 쉽게 거래할 수 있도록 하고, 국내 시장이 닫힌 사이 해외에서 형성된 환율이 다음 날 한꺼번에 반영되는 현상을 줄이기 위해서다. 다만 시장에서는 거래 시간만 늘어난다고 유동성이 곧바로 따라오지는 않는 만큼, 거래가 적은 시간대 변동성이 커질 수 있다는 우려가 나왔다.실제 지난해 외환시장 거래 마감 시간을 오후 3시 30분에서 다음 날 오전 2시까지 연장한 뒤, 연장 시간대 거래는 하루 평균 22억 2000만 달러로, 전체 거래량의 18% 수준이었다. 거래의 80% 이상은 여전히 기존 거래 시간에 집중됐다.이날 오전 환율 급등도 이런 초기 적응 과정에서 나타난 현상이라는 분석이 나온다. 지난주 환율이 큰 폭으로 하락하면서 달러를 미리 사두려는 수요가 형성된 데다, 기존 오전 9시에 거래하던 일부 수입업체 등이 평소보다 일찍 달러를 매수하면서 환율이 일시적으로 크게 움직였다는 것이다. 거래가 많지 않은 시간대여서 일부 매수 주문만으로도 환율이 크게 뛰었지만, 이후 거래가 늘면서 상승폭은 다시 줄었다.전문가들은 24시간 외환거래가 안착하려면 거래 시간 확대만으로는 한계가 있다고 지적한다. 외환거래는 외국인이나 해외 기관의 국내 주식·채권 투자와 맞물려 이뤄지는 만큼, 해외 투자자들이 새벽과 야간에 외환뿐 아니라 이런 원화 자산을 거래할 수 있는 여건이 마련돼야 연장 시간대 외환 거래도 활성화될 수 있다는 설명이다.민경원 우리은행 연구원은 “시장이 새로운 거래 시간에 적응하면서 당분간 비슷한 패턴이 반복될 수 있다”고 말했다.이승연 기자