기업·소상공인 직접 찾아 돕는다… ‘상생금융’ 선도하는 BNK경남은행

금리 감면…·환율 변동 대응 안내

보증대출 늘리고 역량 강화 교육

이미지 확대 김태한(왼쪽 두 번째) BNK경남은행장이 지역 기업을 찾아 경영 현황과 애로사항을 파악하고 있다.

BNK경남은행 제공

세줄 요약 지역 기업 직접 방문해 자금·애로사항 점검

중동 불안·환율 변동 대응 금융지원 시행

소상공인 특별보증대출·교육 지원 확대

2026-07-01 22면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

지역은행은 지역경제와 운명을 함께한다는 특성상 상생금융의 무게가 무겁다. 30일 BNK경남은행에 따르면 이 은행은 올해 지역 산업계와 소상공인을 대상으로 한 자금 지원과 경영 지원 사업을 이어가고 있다.은행 경영진과 영업점 직원들은 지역 기업을 직접 방문해 경영 현황과 애로사항을 파악하고 기업 상황에 맞는 운전자금·시설자금 지원 방안을 안내하는 현장 중심 활동을 운영하고 있다.대외 경제 여건 변화에 대응하고자 지원도 이뤄졌다. 은행은 지난 4월 중동 지역 정세 불안으로 경영 부담이 커진 기업들을 대상으로 금리 감면과 만기 연장, 상환 유예 등의 금융 지원책을 시행했다. 5월에는 수출입 기업을 대상으로 환차손실 관리 컨설팅을 진행하며 외환시장 동향과 환율 변동 대응 방안 등을 안내했다.지역 산업 현장에서 근무하는 노동자를 격려하는 프로그램도 지속하고 있다. BNK경남은행은 2013년부터 매년 ‘기업체 우수 사원 표창 행사’를 열고 있으며 올해는 지역 기업 노동자 132명을 선정했다. 은행 측은 표창 수여와 함께 기업 관계자들과 현장 애로사항 및 산업 경쟁력 강화 방안 등을 논의했다.소상공인을 위한 금융 지원 규모도 확대하고 있다. 올해 1~2월에는 밀양·김해·양산·울주·창원 등 5개 지방자치단체와 신용보증재단이 참여한 특별보증대출을 통해 총 767억원 규모 자금을 공급했다. 3~4월에는 경남·울산신용보증재단과 특별출연 협약을 체결하고 총 1200억원 규모의 보증서 대출 지원에 나섰다.금융 지원과 함께 소상공인 경영 역량 강화를 위한 교육도 병행 중이다. 경남과 울산에서 운영 중인 ‘소상공인 희망드림센터’에서는 사업계획 수립과 마케팅 전략, 점포 운영 등 실무 중심 교육을 무료 제공한다. 교육 수료자에게는 금리 우대와 경영 컨설팅 등의 지원도 연계된다.지역 금융권에서는 경기 둔화와 내수 부진이 이어지는 상황에서 지역 기업과 소상공인에 대한 금융 지원이 지역경제 안정과 회복에 일정 부분 역할을 할 수 있을 것으로 보고 있다.창원 이창언 기자