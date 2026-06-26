시장금리 오르자 주담대 금리도 한 달 만에 반등…연 4.32%

세줄 요약 주담대 금리 한 달 만에 반등

가계대출 금리도 동반 상승

고정형 주담대 비중 7개월 연속 축소

이미지 확대 지난 24일 서울 한 시중은행 대출 창구. 연합뉴스

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시장금리 상승세 속 주택담보대출 금리도 한 달 만에 오름세로 돌아섰다.한국은행이 26일 발표한 ‘금융기관 가중평균금리’에 따르면 5월 중 예금은행의 주담대 가중평균금리(신규취급액 기준)는 연 4.32%로 전월보다 0.01%포인트 높아졌다. 주담대 금리는 3월까지 6개월 연속 오르다가 4월 0.03%포인트 내렸는데 다시 방향을 바꾼 것이다.전체 가계대출 금리는 연 4.46%로 전월 대비 0.03%포인트 상승했다. 주담대뿐 아니라 보증대출 금리가 기존 4.10%에서 4.11%로 상승했고, 비교적 금리가 높은 일반신용대출 비중이 확대된 영향이다.가계대출 중 일반신용대출 금리는 5.49%로 전월보다 0.14%포인트 하락하며 4개월 만에 내림세로 돌아섰다. 전세자금대출 금리도 3.97%로 같은 기간 0.04%포인트 내렸다.주택담보대출 중 고정형 금리 비중은 41.6%로 4월보다 6.2%포인트 축소됐다. 지난해 11월 이후 7개월 연속 비중이 줄고 있다. 지난 2021년 6월(39.5%) 이후 4년 11개월 만에 최저 비중을 기록했다.가계대출 중 고정형 금리 비중은 24.6%로 전월보다 3.2%포인트 줄었다. 10개월 연속 감소해 2022년 7월(21.4%) 이후 3년 10개월 만에 가장 적은 수준이 됐다.이혜영 한은 금융통계팀장은 “주담대 금리는 지표 금리 및 보금자리론 금리 상승으로 고정금리가 크게 높아졌지만, 금리 수준이 낮은 변동금리 취급 비중이 늘어나며 상승 폭이 제한됐다”고 설명했다. 이어 “고정금리 지표인 장기채 금리가 많이 오르고 있고, 고정금리인 보금자리론 취급이 줄고 있어 당분간 고정금리 비중이 늘어날 가능성은 적다”고 부연했다.5월 기업 대출금리는 4.13%로 전월 대비 0.01%포인트 하락했다. 단기 시장금리가 오르며 대기업 대출 금리는 4.10%으로 0.01%포인트 올랐지만, 우대금리 지원 및 일부 은행의 대규모 저금리 대출 취급으로 중소기업 대출 금리는 4.15%로 0.03%포인트 내렸다.가계와 기업을 합한 전체 은행권 대출 금리는 4.19%로 0.01%포인트 내렸다.시장금리 상승은 예금금리도 끌어올렸다. 저축성 수신(예금) 금리(신규취급액 기준)는 연 2.93%로 전월보다 0.01%포인트 높아졌다. 정기예금 등 순수저축성예금 금리(2.88%)와 금융채·환매조건부채권(RP) 등 시장형 금융상품 금리(3.13%)가 각각 0.01%포인트, 0.06%포인트 높아졌다.대출 금리에서 수신 금리를 뺀 예대금리차는 은행 신규취급액 기준 1.26%포인트로 전월보다 0.02%포인트 축소됐다. 신규취급액이 아닌 잔액 기준으로 하면 2.28%포인트로 전월과 같았다.이승연 기자