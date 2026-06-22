BNK경남은행, 기술금융 테크평가 ‘소형리그 1위’

기술금융 공급실적·지원역량서 높은 평가

첨단산업·창업기업 맞춤형 금융지원 성과

이미지 확대 BNK경남은행 본점 전경. 2026.6.22. BNK경남은행 제공

세줄 요약 기술금융 테크평가 소형리그 1위 차지

공급실적·지원역량 등에서 높은 점수

지역 기술기업 맞춤형 금융 확대

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BNK경남은행은 2025년도 하반기 기술금융 테크평가에서 ‘소형리그 1위’를 차지했다고 22일 밝혔다.기술금융 테크평가는 금융감독원·신용정보원이 기술금융을 안정적으로 공급하고 관리하고자 은행 기술금융 공급실적을 반기별로 평가하는 제도다.금융위원회가 의결한 ‘2025년 하반기 기술금융 테크평가 결과’를 보면, BNK경남은행은 ▲기술금융 공급실적 ▲지원역량 등을 평가하는 정량·정성지표에서 높은 점수를 받았다.그동안 BNK경남은행은 지역형 생산적 금융을 바탕으로 첨단전략산업, 지역주력산업, 창업·벤처기업을 대상으로 한 맞춤형 금융지원을 확대해 왔다.특히 기술평가 전문성, 품질관리, 산업 전문성, 사후관리 등을 강화해 우수한 기술력을 갖춘 기업들이 정당한 평가를 받을 수 있는 기술금융체계를 구축, 기술금융 신뢰성을 높였다.또 기술신용평가(TCB)와 지식재산(IP)을 여신 심사에 적용해 금리를 인하하는 등 자금이 지원될 수 있게 노력했다. 이와 함께 보증기관과 협력해 담보력이 부족한 기술 기업의 금융 접근성도 높였다.김기범 BNK경남은행 기업고객그룹 상무는 “이번 결과는 BNK경남은행이 지역 산업에 대한 높은 이해를 바탕으로 기술기업의 성장과 재도약을 뒷받침하고 있음을 보여준다”며 “앞으로도 기술금융과 생산적 금융을 연계해 성장 잠재력이 높은 중소기업 지원에 힘쓰겠다”고 밝혔다.창원 이창언 기자