우리은행, 효성그룹 첨단전략산업에 생산적 금융 2조 지원

이미지 확대 정진완(오른쪽) 우리은행장과 이상운 효성그룹 부회장이 15일 서울 마포구 효성그룹 본사에서 열린 ‘첨단전략산업 육성을 위한 생산적 금융지원 업무협약’ 을 체결하고 기념촬영을 하고 있다.

우리은행 제공

2026-06-16 B3면

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우리은행이 효성그룹의 첨단전략산업 투자 확대를 위해 앞으로 5년간 2조원 규모의 금융지원 한도를 제공한다. 투자 계획 단계에서 대출한도를 미리 정해 두는 방식으로 기업의 자금 조달 불확실성을 줄이겠다는 취지다.우리은행은 15일 서울 마포구 효성그룹 본사에서 효성그룹과 ‘첨단전략산업 육성을 위한 생산적 금융지원 업무협약’을 체결했다. 협약식에는 정진완 우리은행장과 이상운 효성그룹 부회장 등 양사 주요 경영진이 참석했다.이번 협약은 우리금융지주가 추진 중인 ‘미래동반성장 프로젝트’의 일환이다. 우리은행은 ㈜효성과 효성중공업, 효성티앤씨, 효성네오켐 등 효성그룹 주요 계열사에 금융지원 한도를 제공할 예정이다. 이번 협약에는 투자 집행 전 대출한도를 미리 설정하는 ‘사전 여신한도’ 방식이 적용된다. 효성그룹은 투자 시점마다 별도 금융 절차를 반복하지 않고 필요한 자금을 활용할 수 있다.김예슬 기자