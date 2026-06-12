NH증권 신재욱·배광수 각자대표 추천…상무급 파격 발탁

윤병운 현 대표 연임은 불발

70년대생 사령탑 세대교체

이미지 확대 신재욱(왼쪽)·배광수 NH투자증권 대표이사 내정자. NH투자증권 제공

세줄 요약 신재욱·배광수 각자대표 후보 추천

IB·WM 중심 사업부문 분담 체제 전환

상무급 배 내정자 발탁, 세대교체

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각자대표 체제로 전환되는 NH투자증권을 이끌 새 대표이사로 신재욱 NH투자증권 부동산인프라사업부 대표(전무)와 배광수 자산관리(WM)사업부 대표(상무)가 내정됐다.NH투자증권은 전날 임원후보추천위원회를 열고 이들을 최종 대표이사 후보로 추천했다고 12일 밝혔다.신 내정자는 기업금융(IB)·운용·법인영업 및 전사 관리부문을 총괄하는 대표이사 후보로 추천됐다. 배 내정자는 자산관리(WM)·디지털·채널 및 리서치 부문 등을 담당하게 된다.이들은 향후 임시 이사회 승인을 거쳐 오는 30일 임시 주주총회에서 각자대표로 선임될 예정이다.신 내정자와 배 내정자는 각각 1970년과 1972년생으로, 이로써 1967년생의 윤병운 현 대표 체제에서 세대교체를 이루게 됐다. 특히 배 내정자의 경우 상무급을 대표이사로 올린 파격 발탁이다. NH투자증권은 “미래 경쟁력을 강화하기 위해 차세대 리더십을 전면 배치했다”고 설명했다.NH투자증권은 지난 4월 열린 이사회에서 종합투자계좌(IMA) 사업 추진 기반 확보 등 사업 규모를 확대하겠다며 단독대표 체제를 각자대표 체제로 전환하기로 한 바 있다. 이를 두고 윤 대표의 연임 포석이란 관측도 적지 않았으나 이로써 그의 연임은 불발됐다.신 내정자는 대구 경신고, 연세대 경영학과를 졸업하고 LG투자증권, 한국투자증권, 한화증권 등에서 부동산 금융을 담당했다. 2018년 NH투자증권 부동산금융본부장으로 일했으며, 2024년 IB2사업부 대표로 선임됐다.배 내정자는 포항고와 경희대 회계학과를 졸업하고 1999년 LG투자증권에 입사했다. 리테일 분야에서 고객 기반 확대와 영업 경쟁력 강화를 이끌어온 자산관리 전문가로 꼽힌다. LG투자증권은 2004년 우리금융 계열사가 됐다가 2014년 NH농협금융에 편입됐다.NH투자증권은 각자대표 체제 전환 이후에도 사업 부문 간 시너지를 높이기 위해 전략자원배분위원회를 운영할 계획이다. 회사 관계자는 “주요 투자와 자본 활용 등 핵심 경영 의사결정을 전사 관점에서 통합 관리하고, 부문 간 협업이 필요한 사안은 역할과 책임을 명확히 해 추진할 방침”이라고 밝혔다.황인주 기자