작은 관심의 힘… “친구와 함께 상담실 문턱 넘었어요”

서울위례별초 ‘라이키’ 효과

세줄 요약 친구 권유로 상담실 찾는 학생 증가

라이키 활동, 교실과 상담실 연결고리

학생의 변화 살피는 학교 안 배움

2026-06-11 B4면

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라이키 활동 이후 서울위례별초에서는 “친구가 가 보라고 해서 왔다”며 위클래스를 찾는 학생들이 생겼다. 혼자서는 문턱을 넘기 어려웠던 아이들이 친구의 권유를 계기로 도움을 요청하기 시작한 것이다. 서울신문이 찾은 위클래스 화이트보드에는 학생들이 남긴 ‘라이키 파이팅’이라는 응원 문구가 적혀 있었다.지난 2일 만난 유수정 서울위례별초 교장과 이소영 위클래스 상담교사는 “라이키 활동이 교실과 상담실을 잇는 연결고리 역할을 하고 있다”고 입을 모았다. 지난해 프로그램을 경험한 위례별초는 올해 5학년 전체 학급으로 활동을 확대했다.전교생이 1500명 안팎인 위례별초에서 이 교사가 1년 동안 직접 만나는 학생은 150명 남짓이다. 이 교사는 “문제 행동을 보이는 아이들은 비교적 눈에 띄지만, 무기력하거나 우울감이 큰 아이들은 스스로 도움을 요청하기가 쉽지 않다”며 “친구의 한마디가 상담실 문턱을 낮추는 역할을 한다”고 말했다.처음부터 초등학생들에게 이런 역할을 맡기는 데 확신이 있었던 것은 아니다. 이 교사는 “아이들이 역할을 감당할 수 있을까 걱정했는데 막상 해보니 예상보다 훨씬 책임감 있게 받아들였다”며 “오히려 제가 아이들을 너무 어리게 봤던 것 같다”고 했다.유 교장 역시 “아이들이 ‘교장선생님, 저 라이키예요’라며 자랑스럽게 이야기하곤 한다”며 “친구의 변화를 살피고 도움을 연결하는 경험 자체가 학교 안에서 의미 있는 배움이 되고 있다”고 말했다.김예슬 기자