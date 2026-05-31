24시간 원달러 거래 새달 6일부터 시행

구글에서 서울신문 먼저 보기

세줄 요약 7월 6일부터 원달러 24시간 거래 시행

주말·1월1일 제외 공휴일 거래 가능

서머타임 기준 거래시간 세부 조정

2026-06-01 B2면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

오는 7월부터 외환시장에서 원달러 외환거래가 중단 없이 24시간 내내 이어진다.서울외환시장운영협의회(외시협)는 지난 29일 총회를 열고 7월 6일부터 이런 내용의 ‘서울 외환시장 행동규범’ 개정을 의결했다고 31일 밝혔다.개정 규범에 따르면 현행 오전 9시부터 다음 날 새벽 2시까지인 원달러 외환거래 시간은 앞으로 뉴욕 서머타임 기간(올해는 3월 8일∼11월 1일) 기준 월요일 오전 6시부터 토요일 오전 6시까지로 변경된다. 서머타임이 아닐 때는 월요일 오전 7시부터 토요일 오전 7시까지다. 미국 달러화를 제외한 다른 통화와 거래 시간은 현행대로(오전 9시~오후 3시 30분) 유지된다.이에 따라 주말과 1월 1일을 제외한 모든 날짜에 24시간 원달러 거래가 가능해져 우리나라 공휴일에도 거래가 가능하다. 다만 거래 당사자 간 자금 이체 등 결제는 은행 영업일에 처리된다. 매년 첫 영업일(1월 2일)은 오전 9시에 개장하며 마지막 영업일은 24시에 폐장한다.매일 시가와 장중 고가·저가 환율은 오전 6시∼다음날 오전 6시(서머타임 기준)를 기준으로 제공된다. 현행 주간거래 종가(서울 오후 3시 30분 기준) 환율과 매매기준율은 당분간 현행 기준을 유지한다.외시협은 매매기준율의 산정 방식을 시간가중평균환율(TWAP)로 바꾸는 방안에 대해서도 논의했다고 전했다. 현재 매매기준율은 오전 9시부터 오후 3시 30분까지 거래된 환율과 거래량을 가중 평균해 계산하는데, 산출시점 부근 가격을 단순 평균해 산출하는 시간가중평균환율로 추후 바꾸려는 것이다.황비웅 기자