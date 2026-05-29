中 부상 속 버틴 韓 비IT 수출… 독일·일본보다 선방

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세줄 요약 중국 비IT 중화학공업 점유율 급상승

한국 수출, 독일·일본보다 상대 선방

고위 품목·미국 시장서 방어력 확인

이미지 확대 부산항 신항 컨테이너 야드. 기사 내용과 직접적인 관련 없음. 부산항만공사 제공

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중국이 정보기술(IT) 품목을 제외한 중화학공업 제품 시장에서 빠르게 치고 올라오는 가운데 한국 수출은 독일·일본보다 상대적으로 양호한 흐름을 보인 것으로 나타났다. 특히 기술 수준이 높은 품목에서는 한국 제품이 중국 제품과 함께 기존 독일·일본 제품을 일부 대체하고 있다는 분석이 나왔다.29일 한국은행이 발표한 ‘비IT 수출의 주요국 간 경쟁 상황 평가’ 보고서에 따르면 중국의 비IT 중화학공업 제품 세계 시장 점유율은 2019년 11.0%에서 지난해 14.6%로 3.6% 포인트 상승했다. 기술력 향상과 생산능력 확대가 맞물린 결과다. 같은 기간 독일은 12.4%에서 11.1%로, 일본은 6.9%에서 5.6%로 각각 1.3% 포인트 하락했다. 반면 한국은 3.9%에서 4.0%로 소폭 상승했다.한은은 중국의 점유율이 오른 품목에서 한국 제품의 점유율도 함께 높아지는 경향이 있었다고 분석했다. 한국의 점유율이 확대된 품목에서는 독일과 일본의 점유율이 낮아지는 모습도 확인됐다. 한은은 “우리 제품이 중국 제품과 함께 기존 독일, 일본 제품을 일부 대체하고 있음을 시사한다”고 밝혔다.기술 수준이 높은 품목일수록 한국의 성과는 더 두드러졌다. 2020년부터 지난해까지 한국의 고위 품목 수출 증가율은 연평균 6.8%로 집계됐다. 저위 품목 3.3%, 중저위 품목 3.0%, 중고위 품목 2.1%보다 높았다. 고위 품목만 놓고 보면 중국의 수출 증가율 11.8%에는 못 미쳤지만 독일 5.2%, 일본 2.3%를 웃돌았다.미국의 관세 정책 변화 속에서도 한국은 대미 비IT 수출 점유율을 주요 경쟁국보다 덜 잃은 것으로 나타났다. 지난해 2분기부터 올해 1분기까지 한국의 비IT 관세 대상 품목 대미 수출은 전년 같은 기간보다 12.8% 감소했다. 다만 미국 내 점유율은 0.4% 포인트 하락하는 데 그쳤다. 같은 기간 중국은 1.9% 포인트, 일본은 2.1% 포인트, 독일은 2.2% 포인트 각각 하락했다.한은은 중국산 제품에 상대적으로 높은 관세가 부과되면서 한국 제품이 미국 시장에서 중국 제품을 일부 대체한 효과가 있었다고 봤다. 한은은 “미국의 대중국 고관세 부과에 따른 반사 혜택이 일부 있었다”고 설명했다.김예슬 기자