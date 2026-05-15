지난달 외국인 자금 21억 3000만 달러 빠져나가

석 달째 매도 우위

주식 26.8억달러 순유출

이미지 확대 서울 중구 한국은행 본점 전경. 연합뉴스

세줄 요약 외국인 증권자금 21억3000만달러 순유출

주식 4개월째 순유출, 채권은 순유입 전환

2월 이후 매도 우위 지속, 규모는 축소

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지난달 외국인 투자자들이 한국 주식·채권 시장에서 3개월째 매도 우위를 이어갔다.한국은행이 15일 발표한 ‘국제금융·외환시장 동향’ 통계에 따르면 지난달 중 외국인 증권(주식·채권) 투자 자금은 21억 3000만 달러(약 3조 1892억원) 순유출됐다.순유출은 한국 증권 시장에서 빠져나간 외국인 투자 자금이 들어온 자금보다 많았다는 뜻이다.외국인 자금은 지난 2월부터 순유출을 기록 중이다.순유출 규모는 2월(-77억 6000만 달러)과 월간 기준 역대 최대였던 3월(-365억 5000만 달러)에 비해 줄었다.증권 종류 별로 주식은 26억 8000만 달러 빠져나가 1월부터 4개월째 순유출을 기록했다. 중동 지정학 리스크 경계감 등이 작용한 것으로 보인다. 순유출 규모는 역대 최대였던 3월(-297억 8000만 달러)에 비해서는 줄었다.올해 들어 주식시장에서 빠져나간 외국인 자금은 총 460억 1000만 달러다.반면 채권자금은 5억 5000만 달러 들어와 3월 67억 7000달러 순유출에서 한 달 만에 순유입으로 돌아섰다.황인주 기자