메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
서울모닝브리핑
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내
뉴스레터

코스피 8046.78 터치…꿈의 8000피 시대 개막

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
황인주 기자
황인주 기자
수정 2026-05-15 09:41
입력 2026-05-15 09:41

개인 6000억원대 순매수
간밤 뉴욕증시 훈풍 등 영향

이미지 확대
15일 서울 하나은행 본점 딜링룸에서 코스피 8000 기념 세리머니가 진행되고 있다. 연합뉴스
15일 서울 하나은행 본점 딜링룸에서 코스피 8000 기념 세리머니가 진행되고 있다. 연합뉴스


코스피가 15일 사상 처음으로 8000선을 돌파했다.

한국거래소에 따르면 이날 9시 28분쯤 코스피는 전장보다 65.37포인트(0.82%) 오른 8046.78을 기록했다. 장중 역대 최고치다.

지수는 전장보다 29.66포인트(0.37%) 내린 7951.75로 출발했으나 상승전환에 성공했다.

간밤 뉴욕증시에서 스탠더드앤드푸어스(S＆P)500과 나스닥지수가 각각 사상 최고치를 기록했고, 다우지수도 5만선을 재탈환하면서 국내증시에도 영향을 준 것으로 보인다.

개인과 기관이 각각 6552억원, 688억원 순매수 중이며, 외국인은 7430억원 순매도했다.

지수는 전날 1.75% 올라 7981.41에 장을 마치며 종가 기준 역대 최고치를 경신한 바 있다.

황인주 기자
세줄 요약
  • 코스피, 사상 첫 8000선 돌파와 장중 최고치 경신
  • 하락 출발 뒤 상승 전환, 8046.78까지 급등
  • 뉴욕증시 강세와 개인·기관 순매수 영향
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
기사 읽는 습관에 숨겨진 당신의 MBTI는?
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
코스피가 처음으로 돌파한 기록은?
관련기사
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기