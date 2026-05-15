국내선 “생산금융”외쳤던 지주사들, 美투자자들엔 “부실 위험 크다” 경고

“원래 안 빌려주던 곳까지 돈 나가”

포용금융에 “잘못하면 부실” 우려

세줄 요약 정부, 생산적 금융 확대와 산업자금 유도 강조

금융지주, 미국 공시서 정책대출 부실 위험 경고

국내 홍보와 해외 공시 사이 온도차 논란

2026-05-15 B3면

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정부가 “돈이 부동산 대신 산업으로 흘러가야 한다”며 생산적 금융 확대를 강조하고 있지만, 정작 금융지주들은 해외 투자자들에게 “잘못하면 부실이 커질 수 있다”고 경고한 것으로 나타났다. 국내에서는 첨단산업 지원과 상생금융 성과를 내세우면서, 미국 공시에는 수익성 저하 등을 부각하며 “원래 안 빌려주던 곳까지 돈이 나갈 수 있다”고 표현했다.14일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 KB금융지주·신한금융지주·우리금융지주 등 주요 금융지주들은 최근 미국 증권거래위원회 제출 보고서에서 생산적 금융·포용금융 정책 참여에 따른 부담을 주요 위험 요인으로 적시했다. 이들 금융사는 미국 증시에 주식예탁증서(ADR)를 상장해 해외 투자자 대상 공시 의무가 있다.우리금융은 “원래라면 지원하지 않았을 부문에 금융 지원을 해야 할 수도 있다”고 적었다. 쉽게 말해 수익성과 위험 때문에 평소 같으면 돈을 빌려주지 않았을 곳까지 정책상 지원해야 할 가능성을 언급한 셈이다. 그러면서 순이자마진(NIM) 악화, 연체율 상승, 자산건전성 악화 가능성까지 함께 설명했다.KB금융도 비슷했다. 정부 주도의 정책 금융 정책 참여 과정에서 기존대로라면 하지 않았을 조건의 대출이 이뤄질 수 있다고 짚었다. 신한금융 역시 벤처·전략산업 투자 확대 필요성에는 공감하면서도, 취약차주 지원 확대 과정에서 연체율과 부실 위험이 커질 수 있다고 설명했다.금융권 안팎에서는 “국내에서는 정책 기조상 대놓고 하기 어려운 말을 미국 투자자 대상 공시에 우회적으로 적은 것 아니냐”는 해석도 나온다. 실제로 최근 금융권에서는 첨단산업 투자, 소상공인 지원, 상생금융 확대 요구가 잇따르면서 “은행이 정책금융기관 역할까지 떠안고 있다”는 목소리도 나왔다.다만 금융사들은 “미국 공시는 투자자 보호 차원에서 잠재 리스크를 최대한 폭넓게 적는 것이 일반적”이라는 입장이다. 한 금융권 관계자는 “미국 시장은 투자자 소송 가능성이 큰 만큼 발생 가능한 위험 요소를 세세하게 담는 경향이 있다”고 설명했다.박소연 기자