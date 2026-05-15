한화손보, 한국교총과 ‘교권보호’ 업무협약

힐링 프로그램·보험상품 개발
이번 협약은 교사들이 교육 현장에서 마주하는 각종 위험과 직무 스트레스로부터 보호받을 수 있는 지원 프로그램을 마련해 지속 가능한 공교육 환경을 조성하자는 취지로 추진됐다.
두 기관은 한국교총 회원을 대상으로 교사들의 휴식과 회복을 돕는 ‘힐링 프로그램’을 공동 개발하기로 했다. 교육 현장에서 발생하는 폭력 피해나 업무 중 배상책임, 교권 침해 분쟁 등에 대응할 수 있는 전용 보험상품 개발도 추진한다. 교권 보호를 위한 변호사 상담 지원 서비스도 주요 협력 내용에 포함됐다.
한화손보는 대한변호사협회와 연계한 전문 법률상담 서비스를 통해 교직원의 법률 문제 대응을 지원할 계획이다.
김예슬 기자
세줄 요약
- 한화손보-한국교총, 교권보호 MOU 체결
- 교사 힐링 프로그램·전용 보험상품 추진
- 변호사 상담 지원으로 법률대응 강화
2026-05-15 23면
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