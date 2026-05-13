계좌 없이도 한국 주식 매매… 외국인 “더 투자할까”

삼성증권 ‘외국인 통합계좌’ 개시
“국내 증시 활성화·환율 안정 역할”
삼성증권은 글로벌 온라인 증권사 ‘인터랙티브 브로커스’(IBKR)와 손잡고 이런 서비스를 개시했다고 12일 밝혔다. 외국인들이 IBKR을 통해 국내주식을 거래할 때 삼성증권이 주문을 집행해주는 식이다. IBKR은 전 세계 170여개 이상의 해외 시장에 금융 서비스를 제공하고 있다.
그간 국내 투자자들은 국내 증권사 트레이딩 시스템을 통해 쉽게 해외주식을 사고팔 수 있었지만, 반대로 외국인 투자자의 경우 국내 증권사 계좌 개설이 필요해 상대적으로 진입장벽이 높았다.
정부는 외국인 통합계좌를 통한 외국인 자금의 국내 시장 유입을 촉진하기 위해 혁신금융서비스 지정과 제도 정례화, 관련 가이드라인 개정 등 규제 완화를 추진해왔다. 삼성증권은 2023년부터 IBKR과 협력 방안을 논의해왔으며, 지난해 9월 금융위원회로부터 해당 서비스를 혁신금융서비스로 지정받았다.
삼성증권은 “이번 서비스가 외국인 투자 자금 유입을 가속화해 국내 증시 활성화는 물론 환율 안정에도 긍정적인 역할을 할 것으로 기대한다”고 설명했다. 앞서 하나증권이 지난해 8월 홍콩 증권사 엠퍼러증권과 손잡고 이 서비스를 처음 시작한 바 있다.
황인주 기자
2026-05-13 B2면
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