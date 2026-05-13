계좌 없이도 한국 주식 매매… 외국인 “더 투자할까”

삼성증권 ‘외국인 통합계좌’ 개시

“국내 증시 활성화·환율 안정 역할”

2026-05-13 B2면

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외국인이 국내 증권사 계좌를 만들지 않고도 한국 주식을 사고팔 수 있는 ‘외국인 통합계좌’ 서비스가 확대되고 있다. 국내증시에 외국인 자금 유입이 활성화될지 주목된다.삼성증권은 글로벌 온라인 증권사 ‘인터랙티브 브로커스’(IBKR)와 손잡고 이런 서비스를 개시했다고 12일 밝혔다. 외국인들이 IBKR을 통해 국내주식을 거래할 때 삼성증권이 주문을 집행해주는 식이다. IBKR은 전 세계 170여개 이상의 해외 시장에 금융 서비스를 제공하고 있다.그간 국내 투자자들은 국내 증권사 트레이딩 시스템을 통해 쉽게 해외주식을 사고팔 수 있었지만, 반대로 외국인 투자자의 경우 국내 증권사 계좌 개설이 필요해 상대적으로 진입장벽이 높았다.정부는 외국인 통합계좌를 통한 외국인 자금의 국내 시장 유입을 촉진하기 위해 혁신금융서비스 지정과 제도 정례화, 관련 가이드라인 개정 등 규제 완화를 추진해왔다. 삼성증권은 2023년부터 IBKR과 협력 방안을 논의해왔으며, 지난해 9월 금융위원회로부터 해당 서비스를 혁신금융서비스로 지정받았다.삼성증권은 “이번 서비스가 외국인 투자 자금 유입을 가속화해 국내 증시 활성화는 물론 환율 안정에도 긍정적인 역할을 할 것으로 기대한다”고 설명했다. 앞서 하나증권이 지난해 8월 홍콩 증권사 엠퍼러증권과 손잡고 이 서비스를 처음 시작한 바 있다.황인주 기자