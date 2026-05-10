연봉 밀리지, 지방 가야지…국책은행 떠나는 직원들

이미지 확대 한국산업은행 전경. 산은 제공

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‘신의 직장’으로 불리던 국책은행의 분위기가 달라지고 있다. 시중은행과의 연봉 격차가 역전된 데다 지방 이전 가능성까지 거론되면서 직원들의 이직이 늘고 평균 근속연수도 짧아지는 모습이다.10일 공공기관 경영정보 공개시스템 알리오에 따르면 지난해 한국산업은행의 남성 이직률은 9.0%로 2021년(3.0%)보다 3배 높아졌다. 이 수치에는 자발적 이직과 퇴직 등이 포함된다. 여성 이직률은 같은 기간 1.5%에서 1.6%로 소폭 상승했다.IBK기업은행도 비슷한 흐름을 보였다. 남성 이직률은 2021년 1.7%에서 지난해 6.2%로 높아졌고, 여성 이직률도 1.0%에서 1.3%로 상승했다. 한국수출입은행의 경우 남성 이직률은 3.2%에서 4.1%로, 여성 이직률은 0.7%에서 2.6%로 뛰었다.직원 이탈이 늘면서 한 직장에 머무는 기간도 점점 짧아지고 있다. 산업은행의 평균 근속연수는 2021년 199개월에서 지난해 185개월로 줄었다. 기업은행은 같은 기간 209개월에서 195개월로, 수출입은행도 155개월에서 151개월로 단축됐다.시중은행과의 연봉 격차가 주요인으로 거론된다. 지난해 이들 국책은행 직원들의 평균 연봉은 1억 1594만원으로, KB국민·신한·하나·우리 등 4대 시중은행 평균 연봉보다 약 400만원 낮았다. 특히 기업은행 전체 임직원의 지난해 평균 보수는 9700만원으로 시중은행보다 2300만원가량 적었다. 한때 국책은행 평균 연봉이 시중은행보다 높거나 비슷했지만, 2019년 이후 격차가 빠르게 줄면서 최근 시중은행이 국책은행을 앞서게 된 것이다.공공기관 지방 이전 가능성이 계속해서 언급되는 점도 직원들의 불안 요인으로 꼽힌다. 금융노조는 최근 성명을 통해 “자본과 정보의 지리적·기능적 집적이 (금융의) 혁신과 효율성을 담보할 수 있다”며 국책은행 지방 이전 추진에 반대한다고 밝혔다.이승연 기자