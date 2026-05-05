5대 은행 요구불예금 3.3조 급감… 중소기업 돈줄 마른다

예금·채권 조달 땐 조달 비용 부담

협상력 낮은 중기 대출 타격 우려

“마진율 높아 대출 늘 것” 반론도

세줄 요약 증시 호황 속 머니무브로 요구불예금 감소

은행 저비용 조달 축소로 대출비용 상승 우려

중소기업 대출 심사 강화와 자금난 가능성

2026-05-06 2면

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계속되는 증시 호황에 주식 시장으로 자금이 이동하는 머니무브가 계속되면서 은행이 예금 등으로 조달하던 ‘싼 돈’이 줄고 있다. 이에 따라 중소기업 대출 여건이 나빠질 수 있다는 우려가 커지고 있다.5일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 시중은행의 요구불예금 잔액은 지난달 말 기준 696조 5524억원으로 집계됐다. 3월 말(699조 9081억원) 대비 3조 3557억원 줄어들며 3개월 만에 감소세로 돌아섰다. 증시 상승으로 인해 여유 자금이 투자 대기성 자금으로 이동하는 ‘머니무브’ 영향으로 풀이된다.요구불예금은 금리가 거의 없는 대신 언제든 찾을 수 있는 자금으로, 은행이 가장 낮은 비용으로 조달하는 ‘핵심 재원’이다. 이 돈이 줄어들면 은행은 정기예금이나 채권 발행 등 더 비싼 자금으로 바꿔야 한다. 그만큼 대출 금리는 오르고, 대출 심사도 까다로워질 수밖에 없다.문제는 이런 변화가 중소기업에 더 크게 작용할 수 있다는 점이다. 주택담보대출이나 우량 차주 대출은 금리를 크게 올리기 어려운 반면 위험도가 높은 차주에 대한 심사를 강화하는 방식으로 부담이 옮겨갈 가능성이 크기 때문이다. 가격 협상력이 낮고 경기 변동에 민감한 중소기업이 상대적으로 불리한 위치에 놓일 수밖에 없다.정부의 가계대출 확대 억제 기조 속 은행권 기업대출은 이미 ‘대기업 쏠림’ 현상이 나타나고 있다. 5대 은행의 1분기 기업대출 잔액은 865조 2810억원으로 전년 말 대비 3.82% 증가했지만, 증가세는 대기업에 집중됐다. 대기업 대출 잔액은 205조 8830억원으로 5.27% 늘어난 반면 중소기업 대출은 659조 3980억원으로 1.08% 증가하는 데 그쳤다.다만 일각에서는 조달 비용이 높아진다고 중소기업 대출이 감소하는 건 아니라는 반론도 있다. 마진이 큰 기업대출이 수익성 측면에서 유리하다는 이유다. 유망 중소기업에 대출을 내주라는 정부의 ‘생산적 금융’ 기조에도 동참해야 한다. 시중은행 관계자는 “현금을 조달하는 비용이 올라가면 대출 금리 상승을 통해 이를 상쇄해야 하는데 주택담보대출은 금리를 높게 받기 어렵다”면서 “중소기업 대출이 건전성 부담은 있지만, 금리는 더 높게 받을 수 있는 구조라 유리하다”고 설명했다.이승연 기자