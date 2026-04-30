우리은행·신보, 중기에 2400억 협약보증 공급하기로

2026-04-30 B3면

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우리은행이 신용보증기금과 손잡고 중동 전쟁 등 대외 불확실성에 직면한 중소기업 지원에 나선다.우리은행은 지난 28일 신용보증기금과 중소기업의 복합 경제 위기 대응을 위한 금융지원 업무협약을 체결했다고 29일 밝혔다. 우리은행은 신보에 60억원을 출연해 약 2400억원 규모의 금융지원을 추진하며, 지원 대상은 중동 지역 분쟁 등 대외 변수로 피해를 입은 기업과 수출입·해외 진출 기업, 소재·부품·장비 등 공급망 관리 분야 중소기업 및 취약 업종이다.해당 기업에는 보증 비율을 기존 85%에서 100%로 높이고 보증료 0.7%포인트를 지원한다. ﻿﻿김예슬 기자