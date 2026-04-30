메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
서울모닝브리핑
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내
뉴스레터

우리은행·신보, 중기에 2400억 협약보증 공급하기로

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
김예슬 기자
김예슬 기자
수정 2026-04-30 00:59
입력 2026-04-30 00:59
우리은행이 신용보증기금과 손잡고 중동 전쟁 등 대외 불확실성에 직면한 중소기업 지원에 나선다.

우리은행은 지난 28일 신용보증기금과 중소기업의 복합 경제 위기 대응을 위한 금융지원 업무협약을 체결했다고 29일 밝혔다. 우리은행은 신보에 60억원을 출연해 약 2400억원 규모의 금융지원을 추진하며, 지원 대상은 중동 지역 분쟁 등 대외 변수로 피해를 입은 기업과 수출입·해외 진출 기업, 소재·부품·장비 등 공급망 관리 분야 중소기업 및 취약 업종이다.



해당 기업에는 보증 비율을 기존 85%에서 100%로 높이고 보증료 0.7%포인트를 지원한다. ﻿﻿

김예슬 기자
2026-04-30 B3면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기