중동전쟁에 주담대 금리 2년 4개월 만에 최고

6개월 연속 올라 평균 4.34%

고정보다 변동금리 선택 늘어

세줄 요약 가계대출 금리 4.51%로 1년 만에 최고

주담대 금리 4.34%로 6개월 연속 상승

중동 전쟁발 시장금리 상승이 배경

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2026-04-29 B2면

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시장금리 상승의 영향으로 주택담보대출(주담대) 금리가 6개월 연속 올라 2년 4개월 만에 최고 수준을 기록했다.한국은행이 28일 발표한 ‘2026년 3월 금융기관 가중평균금리’에 따르면 지난달 예금은행의 가계대출 가중평균금리(신규 취급액 기준)는 연 4.51%로 전월보다 0.06% 포인트 상승했다. 지난해 3월(4.51%)과 같은 수준으로, 1년 만에 가장 높았다.가계대출에서 가장 높은 비중을 차지하는 주담대 금리도 0.02%포인트 오른 4.34%로 6개월 연속 상승세를 이어갔다. 이 역시 2023년 11월(4.48%) 이후 2년 4개월 만에 가장 높은 수준이다. 전세자금 대출 금리는 4.07%로 전월보다 0.01%포인트 올랐다. 신용대출 금리는 전월대비 0.04% 포인트 오른 5.57%였다.주담대 금리가 오른 이유는 중동 전쟁의 영향으로 인한 시장 금리 인상 때문이다. 이혜영 한은 금융통계팀장은 “주택담보대출 지표 금리인 은행채 5년물 등 장기채 금리는 3월 중동 전쟁 발발 등으로 국고채 금리를 비롯한 시장금리가 오른 영향으로 상승했다”고 설명했다. 은행연합회·금융투자협회 집계 은행채(AAA) 5년물 금리는 1월 3.58%, 2월 3.73%, 3월 3.90%로 오름세를 이어왔다.눈에 띄는 점은 고정금리 대신 변동금리 선택이 늘고 있다는 것이다. 고정금리 비중은 한 달 동안 주담대 기준 71.1%에서 60.8%로 크게 줄었고, 전체 가계대출에서도 43.1%에서 35.5%까지 떨어졌다.고정금리가 변동금리보다 더 비싸지면서 소비자들이 부담이 덜한 변동금리를 택한 영향이다.3월 기업 대출 금리(4.14%)는 0.06% 포인트 하락했다. 대기업(4.11%)과 중소기업(4.17%) 모두 각각 0.02% 포인트, 0.11% 포인트 내렸다. 가계 대출만 금리 상승 흐름이 이어지는 모습이다.황비웅 기자