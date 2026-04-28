빚 못 갚는 가계·기업 급증… 은행, 1분기 연체율 역대 최고

금리 상승 영향… 건전성 ‘경고등’

세줄 요약 5대 금융지주, 1분기 순이익 6조원대 기록

5대 은행 연체율 평균 0.40%로 일제 상승

가계·기업 부실 확대, 건전성 관리 부담

2026-04-29 B2면

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5대 금융지주가 올해 1분기 6조원이 넘는 순이익을 올리며 실적은 역대 최대를 이어갔다. 하지만 핵심 계열사인 은행의 연체율이 일제히 오르며 건전성에 경고등이 켜졌다. 금리 상승으로 대출 상환 부담이 커진 영향이다.28일 KB국민·신한·하나·우리·NH농협은행 팩트북 등에 따르면 5대 시중은행의 올해 1분기 말 원화 대출 연체율 단순 평균은 0.40%로 집계됐다. 전 분기 말(0.34%)보다 상승하며 5대 은행 모두 연체율이 올랐다.은행별로 보면 국민은행의 연체율은 0.35%로 전 분기보다 0.07%포인트 높아졌고, 신한은행은 0.32%로 0.04%포인트 상승했다. 하나은행은 0.39%를 기록하며 2017년 1분기 이후 9년 만에 최고 수준을 나타냈고, 우리은행은 0.34%에서 0.38%로 0.04%포인트 상승했다. 농협은행은 0.55%로 5대 은행 중 가장 높은 수준을 기록했다.부문별로는 기업대출 부실이 두드러졌다. 5대 은행의 1분기 말 기업 연체율은 단순 평균 0.46%로 전 분기(0.37%)보다 높아졌다. 중소기업 연체율은 0.57%였다. 국민은행의 대기업 연체율은 0.03%에서 0.32%로 급등했는데 이는 2018년 2분기 이후 약 8년 만에 최고 수준이다. 우리은행의 중소기업 연체율도 0.61%로 2019년 지주 재출범 이후 최고 수준이었다.가계도 상황은 비슷하다. 하나은행 가계 연체율은 0.31%로 역대 최고, 농협은행도 0.46%로 약 10년 만에 가장 높았다. 금융권 관계자는 “금리 부담과 소득 둔화가 겹치며 다중채무자를 중심으로 연체가 늘고 있다”고 말했다.연체 기간 3개월 이상인 고정이하여신(NPL) 비율도 상승세다. 이들 은행의 1분기 말 전체 NPL 비율 단순 평균은 0.37%로 전 분기 말(0.34%)보다 오름세를 보였다. 자영업 침체 영향으로 분석된다. 또 다른 시중은행 관계자는 “금리 상승세가 이어지면 부실채권이 더 늘 수 있어 건전성 관리 강화가 불가피하다”고 했다.김예슬 기자