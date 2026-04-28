중동전쟁에 주담대 금리 2년 4개월 만에 최고

6개월 연속 올라 평균 4.34%
고정보다 변동금리 선택 늘어
세줄 요약
- 가계대출 금리 4.51%로 1년 만에 최고
- 주담대 금리 4.34%로 6개월 연속 상승
- 중동 전쟁 여파로 시장금리 상승 영향
시장금리 상승의 영향으로 주택담보대출(주담대) 금리가 6개월 연속 올라 2년 4개월 만에 최고 수준을 기록했다.
한국은행이 28일 발표한 ‘2026년 3월 금융기관 가중평균금리’에 따르면 지난달 예금은행의 가계대출 가중평균금리(신규 취급액 기준)는 연 4.51%로 전월보다 0.06% 포인트 상승했다. 지난해 3월(4.51%)과 같은 수준으로, 1년 만에 가장 높았다.
가계대출에서 가장 높은 비중을 차지하는 주담대 금리도 0.02%포인트 오른 4.34%로 6개월 연속 상승세를 이어갔다. 이 역시 2023년 11월(4.38%) 이후 2년 4개월 만에 가장 높은 수준이다. 전세자금 대출 금리는 4.07%로 전월보다 0.01%포인트 올랐다. 신용대출 금리는 전월대비 0.04% 포인트 오른 5.57%였다.
주담대 금리가 오른 이유는 중동 전쟁의 영향으로 인한 시장 금리 인상 때문이다. 이혜영 한은 금융통계팀장은 “주택담보대출 지표 금리인 은행채 5년물 등 장기채 금리는 3월 중동 전쟁 발발 등으로 국고채 금리를 비롯한 시장금리가 오른 영향으로 상승했다”고 설명했다. 은행연합회·금융투자협회 집계 은행채(AAA) 5년물 금리는 1월 3.58%, 2월 3.73%, 3월 3.90%로 오름세를 이어왔다.
눈에 띄는 점은 고정금리 대신 변동금리 선택이 늘고 있다는 것이다. 고정금리 비중은 한 달 동안 주담대 기준 71.1%에서 60.8%로 크게 줄었고, 전체 가계대출에서도 43.1%에서 35.5%까지 떨어졌다.
고정금리가 변동금리보다 더 비싸지면서 소비자들이 부담이 덜한 변동금리를 택한 영향이다.
3월 기업 대출 금리(4.14%)는 0.06% 포인트 하락했다. 대기업(4.11%)과 중소기업(4.17%) 모두 각각 0.02% 포인트, 0.11% 포인트 내렸다. 가계 대출만 금리 상승 흐름이 이어지는 모습이다.
황비웅 기자
2026-04-29 B2면
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