장민영 IBK기업은행장, 송도·고양 아파트 등 16억 재산 신고

이미지 확대 장민영 IBK기업은행장이 지난 2월 20일 서울 중구 기업은행에서 열린 취임식에서 취임사를 하고 있다. 이승연 기자

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장민영 IBK기업은행장이 16억원대의 재산을 신고했다. 인천 송도, 경기 고양시 등에 본인 명의 아파트 2채를 보유한 다주택자로 나타났다.정부공직자윤리위원회가 24일 공개한 수시공개자 재산 현황에 따르면 장 행장은 총 16억 7733만원의 재산을 신고했다.이 중 14억 6125만원이 본인 명의의 아파트다. 인천 연수구 송도동 힐스테이트레이크송도 3차(84.57㎡) 11억 3225만원, 경기 고양시 덕양구 화정동 옥빛마을아파트(84.79㎡) 3억 2900만원 등이다. 배우자 명의 서울 종로구 아파트 건물 지분 1억 8400만원도 신고됐다.예금 재산은 본인 소유 1억 8618만원, 배우자 7786만원, 차녀 4167만원 등이다. 증권 재산은 장 행장 본인 소유로 HD현대중공업 439주와 중소기업은행 196주 등 2억 7938만원을 신고했다.기업은행 관계자는 “아파트 한 채는 처분이 진행 중”이라고 설명했다. 장 행장은 올해 2월 취임해 생산적 금융 전환 과제를 안고 있다.황인주 기자