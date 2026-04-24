신한금융, 주주환원율 상한 없앤다

‘밸류업 2.0’… ROE·성장률 연동

올해부터 3년 동안 비과세 배당

이미지 확대 진옥동 신한금융지주 회장

2026-04-24 B3면

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신한금융그룹이 주주환원율 상한을 없애고 실적에 연동해 배당을 늘리는 새로운 정책을 23일 내놨다. 회사가 더 많이 벌수록 주주 몫도 함께 커지는 구조로 전환하는 것이다.신한금융은 이날 ‘신한 밸류업 2.0’을 발표하고 기존 주주환원 체계를 전면 개편한다고 밝혔다. 핵심은 주주환원율을 고정된 비율로 묶지 않고 자기자본이익률(ROE)과 성장률에 연동하는 방식으로 바꾼 점이다. ROE는 자기 자본을 활용해 얼마나 효율적으로 이익을 내는지를 보여주는 대표적인 수익성 지표다.이번 정책은 기존 목표를 조기 달성한 데 따른 후속 조치다. 신한금융은 2024년 ROE 10%, 주주환원율 50%, 자사주 5000만주 매입·소각을 2027년까지 달성하겠다고 제시했지만, 지난해 이미 주주환원율 50.2%를 기록하며 목표를 앞당겨 달성했다. 자사주 소각도 계획보다 빠르게 진행되면서 주가순자산비율(PBR)도 개선 흐름을 보였다.현금 배당도 강화한다. 신한금융은 올해 결산부터 3년간 비과세 배당을 실시하고 주당배당금(DPS)을 매년 10% 이상 확대할 계획이다. 안정적인 현금 수익을 꾸준히 늘려 투자자 체감도를 높이겠다는 취지다. 남는 재원은 자사주 매입과 소각에 투입한다. 기존 ‘5000만주 이상 매입·소각’ 계획을 유지하며 주식 수를 줄여 주당가치를 끌어올리는 전략이다. 신한금융 관계자는 “ROE 제고와 예측 가능한 주주환원 체계를 통해 기업가치를 높여 나갈 것”이라고 말했다.박소연 기자